'Si estamos hablando de economía digital, las cargas deben disminuir'

La economía digital ha supuesto retos importantes para los sectores más tradicionales de las sociedad. La televisión, por ejemplo, se ha visto golpeada por las distintas plataformas que ofrecen contenidos por internet, afirman los expertos.

Los agentes del sector de la TV tradicional advierten que las altas cargas impositivas han generado que la inversión decrezca, pero también son conscientes, según Galé Mallol, presidenta de Asotic, la organización que agremia a los pequeños y medianos operadores de TV por suscripción, que las compañías deben enfocarse en crear contenidos diferenciadores y que estén a la vanguardia de las nuevas generaciones.



En ese sentido, la ejecutiva instó en que el nuevo Gobierno debería buscar "estrategias que permitan crear una hoja de ruta en el camino hacia la economía digital". En ese camino, el gremio realizará la séptima versión de su foro Asotic 2018 para "generar mayor conocimiento en los sectores sociales". El evento se realizará en el hotel Cosmos 100 en Bogotá del 29 al 30 de mayo.



El actual Gobierno está culminando. ¿Cuál es el balance del sector?

En términos de televisión por suscripción este Gobierno tomó medidas importantes. Hizo una reforma absoluta del sistema de televisión por suscripción, la cual eliminó porcentajes importantes en las barreras de acceso.



Logramos que el Gobierno bajara nuestras cargas hasta el 4,2, por ciento, cifra que anteriormente se ubicaba en el 10 por ciento. Es un avance significativo, no solo para la inversión en el sector, sino que también para el fondo de la televisión pública.



Pero si estamos hablando de convergencia, sin embargo, el nuevo presidente debería situar nuestras contraprestaciones exactamente igual al de los operadores de internet, que se sitúa del 2,2 al 2,5 por ciento. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha dicho que dicha disminución es posible y no afectaría al fondo de TV pública. Si estamos hablando de economía digital, se deben disminuir las cargas.



¿Cómo está la situación en el mercado de televisión tradicional?



Tenemos un golpe gigante. Las nuevas generaciones solo acceden a un tipo de contenido, que no es lineal y que solo se accede en plataformas en línea y en cualquier momento del día.



Además, estamos golpeados porque la calidad de los programas no lineales son demasiado diferente a los nuestros. Incluso, estamos en dificultades porque nuestra operación es costosa y la inversión en tecnología es bastante lenta.



Le estamos diciendo al Gobierno Nacional y al próximo, que nos ayude a bajar la carga y establecer una hoja de ruta para que los empresarios inviertan y no piensen en retirarse.



Pero aparte de las cargas, ustedes deberían entonces crear contenido diferenciador...



Nuestro reto no solo es invertir en tecnología. Como operadores tenemos el desafío de crear nuevos contenidos, que, porque ejemplo, sean monetizables. También, tenemos el gran reto de encontrar maneras en que la televisión lineal y tradicional, puedan convivir de manera exitosa.



¿Cómo lograr esa convivencia?



Creería que el futuro es hacer un híbrido, donde ambos escenarios le dan la oportunidad al televidente de acceder a sus contenidos favoritos.



¿Es exagerado decir que la televisión tradicional está en crisis por el auge de las plataformas de streaming?



No, no es exagerado. Sí estamos en crisis y es, principalmente, por el exceso de regulación. Por eso, necesitamos una política pública que nos plantee una hoja de ruta. De ahí la necesidad de un regulador convergente.



¿Qué opina de la iniciativa del Gobierno Nacional de crear un regulador convergente?



Necesitamos una institución que no esté politizada y que permita disminuir las cargas. Es absurdo pensar que en la actualidad tengamos tres entidades que nos controlan y tienen decisiones diferentes.



