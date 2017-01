Fox podría sacar su parrilla de canales de Directv en Latinoamérica

Fox Networks Group Latin America informó este miércoles que podría interrumpir la señal de sus canales en Directv a finales de enero, luego de no llegar a un acuerdo de renovación con ese operador.

En un comunicado, la empresa aseguró que de no cumplirse con las condiciones necesarias, la transmisión de sus contenidos podría interrumpirse.

“Fox Networks Group Latin America informa a sus fans que tras varios meses de conversaciones con DirecTV Latinomérica, lamentablemente aún no se ha llegado a un acuerdo para la renovación de la distribución de sus canales y servicios. Por este motivo, de no darse las condiciones necesarias, la transmisión de sus contenidos se interrumpirá a fin de Enero; no obstante, Fox Networks Group Latin America continuará haciendo su mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo", aseguró la compañía.

Ese grupo opera en Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Guatemala y Chile; y distribuye señales los canales Fox, FX, Fox Sports, Fox Sports 2 y National Geographic, entre otros.

Además, la compañía aseguró que sus fans "podrán seguir disfrutando de todos nuestras señales y servicios disponibles en los demás sistemas de TV Paga”.

TECNÓSFERA