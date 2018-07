Cinco formas de cibercrimen en Colombia que tal vez no conocía

¡Los cibercriminales no descansan! Lo contrario, todo el tiempo están buscando nuevas técnicas de engaño. De hecho, el cibercrimen aumentó en un 28,30 por ciento en 2017, en comparación con el año anterior, según el Centro Cibernético de la Policía. Por eso es tan importante que los usuarios se informen de los riesgos en la red. Los atacantes no solamente pueden robarle sus datos bancarios sino que además buscan acceder a sus datos personales y vulnerar su privacidad. Desde clonar una simcard o suplantar su identidad para adquirir una copia a su nombre hasta engaños por medios telefónicos. Estas son cinco formas de cibercrimen que tal vez no conocía:

1. Vishing

El término proviene de la combinación entre las palabras voice (voz) y phishing (suplantación de identidad para adquirir información confidencial normalmente a través de correo electrónico). En este caso los cibercriminales crean una voz automatizada para hacerse pasar por empleados de entidades financieras.

Axel Díaz Ortega, abogado senior de la compañía Adalid y experto en seguridad informática, explica que normalmente es “un conmutador que llama a números indeterminados y les indica a las personas una supuesta situación de riesgo de sus tarjetas de crédito o cuentas bancarias. Dicen que ha sido bloqueada, que la han usado mal o que necesitan información. Luego les piden que llamen al número del banco y en ese momento se encuentran con otra conmutador que les solicita los 16 dígitos de la tarjeta de crédito, los códigos de verificación o los pines de la cuenta”, afirma.



El especialista recomienda en estos casos verificar cuáles son los números oficiales del banco y tener en cuenta que las entidades financieras nunca solicitan ese tipo de información. El CAI Virtual de la Policía atendió 1.055 casos en 2017.

2. Entorpecimiento de las relaciones

Es una modalidad en la que los cibercriminales buscan generar interacciones en redes sociales que lleven a los usuarios a hacerse daño entre ellos. Según Díaz, una falsedad en los medios digitales puede llevar a ocasionar un daño físico.



“Hay apps en internet gratuita para hacer mensajes de WhatsApp falsos que luego se publican en otros medios. Eso representa una violación de su intimidad y privacidad”, afirma.



En algunos casos, el objetivo de los ciberdelincuentes es generar una extorsión, pero otros casos también pueden estar relacionados con temas de venganza.



“Muchas veces es por extorsión pero también por ejemplo para generar discordia entre grupos políticos, etc. Pero todo parte desde la falsedad de un tema de interacción en redes sociales”, dice.



El año pasado, la Policía registró 508 denuncias y 77.390 cuentas impactadas y por lo general las víctimas de esta transgresión son niños, niñas y adolescentes.

3. Extorsión por WhatsApp

Un ciberdelincuente puede robar su foto de perfil y simular un chat con un conocido para obtener información. “Utilizan su foto de perfil y dicen que supuestamente cambió el número de celular. Lo que hacen es enviar pantallazos de falsas conversaciones a sus víctimas para luego extorsionar o afectar su reputación.

En algunos casos, también envían links maliciososo para robar las contraseñas o la infromacion de las tarjetas de crédito.



El CAI Virtual de la Policía registró en 2017 un total 381 casos.

4. Duplicación de simcard

Aunque no lo crea, muchos cibercriminales realizan un seguimiento exhaustivo a todos los movimientos de sus víctimas para cometer un robo. Con ingeniería social averiguan los hábitos por internet, hacen un seguimiento físico o a través de terceros indagan sobre sus rutinas”, dice Díaz.



Cuando saben que la persona se va de viaje acuden a un centro de servicio de atención al cliente de su operador para obtener una copia de su simcard. “Muchas veces dicen que son apoderados y tienen hasta un poder firmado falso o llevan un reporte de robo. Sacan una copia y sincronizan las redes sociales o roban las cuentas”, comenta. De este crimen se registraron 1.385 casos en 2017.

5. Ransomware

El ransomware (secuestro de archivos para luego exigir un rescate) está tomando fuerza de nuevo este año. La compañía de seguridad informática Eset descubrió una nueva campaña de Crysis, que estuvo en el top 5 de los ransomware más detectados en Latinoamérica durante el 2017.



"Es una campaña que actualmente está pegando mucho en la región otra vez. La forma de infectar es a través del usuario, quien ejecuta un programa que cree que es de confianza, y a través de este el cibercriminal se encarga de hacer la encriptación de los documentos y mandar el mensaje extorsivo”, dice.



