Para fiscales de Brasil los ajustes de Windows 10 violan leyes locales

Fiscales federales en Brasil pidieron el miércoles a un tribunal que obligue a Microsoft a cambiar su proceso de instalación predeterminado para Windows 10, que según ellos violó varias leyes locales mediante la recopilación de datos de usuarios sin su "consentimiento expreso".

Microsoft ha enfrentado críticas en la Unión Europea y en otros lugares sobre la configuración de instalación de Windows 10 y la aparente falta de control de los usuarios sobre el procesamiento de sus datos por parte de la compañía.



Los fiscales federales dijeron en un comunicado que la configuración predeterminada para los clientes brasileños cuando instalaron Windows 10 dio una aprobación automática para que la compañía recolecte datos de los usuarios como la navegación y el historial de búsqueda, el contenido de los correos electrónicos y su ubicación.



"El procedimiento viola innumerables principios constitucionales, como la protección de la privacidad", dijo la oficina de la fiscalía federal en Sao Paulo. El miércoles presentaron una demanda civil contra Microsoft para bloquear Windows 10 "para que no siga recopilando datos personales sin el consentimiento expreso de los usuarios".



Los fiscales pidieron que la compañía se detenga dentro de 15 días con su "recolección automática de datos" por Windows 10. También exigen que Microsoft incluya alertas para los consumidores cuando instalen el software, para que comprendan mejor "las consecuencias de autorizar la transferencia de datos".



Los fiscales aclararon que aún cuando los usuarios podían optar por no permitir que Microsoft 10 transfiriera gran parte de su información personal, el instalar el sistema de esa manera era "laborioso y complejo" para los consumidores, y aún así el software aún recopilaba cierta información.



La declaración decía que Microsoft intentaba aumentar las ganancias a partir de los datos recopilados por Windows 10, por ejemplo, apuntando publicidad dirigida a grupos específicos de consumidores.



Los fiscales agregaron que varias entidades del gobierno federal, incluyendo el sistema judicial y las agencias electorales, usaron el software de Microsoft, creando el riesgo de que la información legalmente privada se hiciera pública.



La oficina de prensa de Microsoft en Brasil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



REUTERS