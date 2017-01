Find my AirPods, la solución de Apple si se le pierden los audífonos

Uno de los mayores temores que surgió luego de que Apple anunciara la llegada de los AirPods, sus audífonos inalámbricos que ratificaron la tendencia del mercado de ‘cortar el cable’ en estos dispositivos, fue la facilidad con la que estos se podrían perder.

Apple ha presentado una opción que parece ser la solución a este inconveniente. A través de una actualización de la aplicación ‘Find my iPhone’, que le permite ubicar su celular fácilmente, ahora también podrá localizar los nuevos auriculares de la compañía con 'Find my AirPods'.



La herramienta estará disponible en la versión del sistema operativo iOS 10.3 y funcionará a través de conexión bluetooth en un rango de hasta 30 metros. Además de la visualización de un mapa, la aplicación incluirá la opción de emitir un sonido o alerta para facilitar el proceso de búsqueda cuando los audífonos no están visibles.

Igualmente, teniendo en cuenta que la batería de estos dispositivos es limitada, a través de la plataforma podrá conocer la ubicación donde los AirPods estuvieron disponibles por última vez.



Apple puso a la venta sus audífonos, que tienen un costo de 159 dólares, en diciembre del 2016 a través de internet y en tiendas físicas en Estados Unidos, Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, India, México, entre otros. Todavía no se conoce la fecha en la que llegarán a Colombia.



Los auriculares incluyen un chip W1 diseñado por Apple, que, según la compañía, garantiza una transmisión inalámbrica de alta eficiencia y un sonido de calidad superior. Los audífonos pueden ser utilizados durante cinco horas con una carga completa de su batería.

