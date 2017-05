Es probable que el iPhone 8 no llegue a las tiendas este año

El iPhone 8 podría introducir cambios significativos: se rumora que contará con pantalla Oled, un botón virtual de 'home' e incluso, un sistema de cámaras preparadas para soportar realidad aumentada.



La complejidad del producto parece estar derivando en problemas de producción, tal como se señaló en el artículo 'Apple, en problemas porque el iPhone 8 depende de Samsung', publicado días atrás.



Sin embargo, cuando el análisis fue escrito, se estipuló que la falta de pantallas Oled, así como otros desafíos relacionados con el diseño del iPhone 8, entre ellos la ubicación del sensor de huellas, supondría un retraso de un par de meses. Con ello, la llegada a las tiendas se pospondría para octubre o noviembre, en el peor de los casos.

Sin embargo, un informe publicado por Deutsche Bank, y divulgado por Business Insider, revela que existe la posibilidad de que el iPhone 8 no sea lanzado al mercado este año.



Los analistas de Deutsche Bank se basan en otros reporte de ValueWalk publicado la semana pasada. En este se consigna el testimonio de algunas fuentes cercanas a Foxconn, una de las compañías que manufacturan el iPhone.



Las voces consultadas expresan que no ha habido solicitud de materiales para empacar los iPhone 8. Para ellos, esto es una prueba de que no hay intención de lanzar el producto en lo que resta del año.



No obstante, sí se espera la llegada a las tiendas de una versión mejorada del iPhone 7 para el último trimestre del año.



El evento de presentación se llevaría a cabo en septiembre, como ya es costumbre desde 2012. Ming-Chi Kuo, un reconocido analista de la firma KGI Securities, espera que durante ese evento sí se muestre el iPhone 8, pero su arribo a los anaqueles de las tiendas podría darse hasta el año próximo.



TECNÓSFERA