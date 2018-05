Al FBI le 'preocupa' cualquier compañía como ZTE de China

El director del FBI, Christopher Wray, dijo que la agencia de aplicación de la ley está "profundamente preocupada" por que cualquier compañía como la ZTE de China gane posiciones de poder en el mercado de telecomunicaciones de Estados Unidos.

Wray que se presentó ante un panel del Senado de EE. UU. el miércoles aseguró que no sabía si el presidente Donald Trump había intentado consultar con el FBI por sus puntos de vista antes de que recientemente enviara una nota en Twitter prometiendo ayudar a ZTE, el segundo mayor fabricante de telecomunicaciones de China, a restaurar empleos, semanas después de que las sanciones de Estados Unidos obligaran a la fabricante china a suspender sus principales operaciones comerciales.



"Nosotros, el FBI, seguimos profundamente preocupados de que cualquier empresa comprometida con gobiernos extranjeros que no comparten nuestros valores se convierta en una empresa que esté ganando posiciones de poder dentro de nuestra red de telecomunicaciones", dijo Wray al panel.



El directivo aseguró que dicho poder "les da la capacidad de modificar o robar información maliciosamente o les da la capacidad de realizar espionaje no detectado".

Esta semana, Donald Trump defendió su decisión de reconsiderar las sanciones contra ZTE, diciendo que el fabricante de telecomunicaciones chino es un gran comprador para los proveedores de EE. UU.



Según Trump, quien en otras ocasiones ha mostrado una fuerte retórica contra las prácticas comerciales chinas, la suspensión de actividades perjudicó empleos en Estados Unidos. El mandatario enfrenta la reacción de legisladores republicanos y demócratas después de comprometerse a trabajar con el presidente chino Xi Jinping para ayudar a ZTE, diciendo también que se perdieron muchos empleos en China.



ZTE cerró sus principales operaciones comerciales luego de que el Departamento de Comercio de EE. UU. le prohibiera a las empresas estadounidenses el vender componentes a la firma china durante siete años, tras la violación de los términos de un acuerdo para evitar el envío ilegal de productos fabricados con piezas de EE. UU. hacia Irán y Corea del Norte.



ZTE pagó más de 2.3 mil millones de dólares a 211 exportadores de EE. UU. en 2017. Se estima que las estadounidenses proveen entre el 25 y el 30 por ciento de los componentes utilizados en los teléfonos inteligentes, equipos de red y otros productos del fabricante chino.



Según dijo el secretario de comercio, Wilbur Ross, el Departamento de Comercio de EE. UU. estaría explorando opciones además de la prohibición de un proveedor para castigar a ZTE.



"ZTE hizo algunas cosas inapropiadas ... la pregunta es si hay remedios alternativos a los que originalmente habíamos presentado y ese es el área que exploraremos muy, muy rápido", dijo Ross en una rueda de prensa.



REUTERS