¡Cuidado! Netflix no está regalando 12 meses de suscripción

En WhatsApp se está propagando un enlace con una falsa promoción de Netflix, en donde supuestamente la plataforma de video ofrece hasta 12 meses gratis de suscripción.



Ojo, si le llega un mensaje que dice: "promoción 12 meses de Netflix" tenga precaución porque se trata de una estafa que busca robar información sensible de los usuarios, la cual se ha vuelto viral en las últimas semanas.

El engaño, que se expande en múltiples idiomas, tiene como objetivo robar información del teléfono para distintas clases de suscripciones con costo o abriendo la aplicación de mensajería del sistema para enviar SMS a un número prémium, según la empresa de seguridad Eset.



El 'gancho' de esta estafa radica en que la persona debe contestar una encuesta y, si no lo hace de forma rápida, las suscripciones gratuitas se acabarán.



Las preguntas que hacen los cibercriminales son: "¿ves películas online?" o "¿compartirías tu cuenta de Netflix con un amigo o familiar?". Una vez la víctima termina de contestar, se desplegará un mensaje diciendo que "cumple con todos los requisitos para recibir la promoción".



Para finalizar la activación del supuesto beneficio, la víctima es redirigida a otras páginas web falsas que utilizan los atacantes para robar la información personal del usuario.



De hecho, Eset explica que el engaño también induce a descargar aplicaciones desde sitios no oficiales.



Aunque esta estafa no descarga ningún tipo de virus y tampoco explota vulnerabilidades en los equipos conectados. El riesgo más inminente es el robo de información personal.



En ese sentido, la firma de seguridad recomienda tener en cuenta los siguientes consejos en caso de haber compartido el enlace con sus contactos.



- Hágale saber a los contactos a quienes les distribuyó el contenido que se trata de una estafa, por lo cual no deben seguir propagando el mensaje.



- Comuníquese con su operador móvil para asegurarse de que no esté suscrito, sin darse cuenta, a servicios de mensajería prémium con costo.



- Si instaló alguna aplicación luego de acceder al enlace, elimínela de inmediato.



TECNÓSFERA