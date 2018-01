Intel dice que resolverá en enero los fallos en procesadores

El consejero delegado del gigante tecnológico Intel, Brian Krzanich, anunció que su empresa emitirá actualizaciones antes de final de enero para resolver los fallos de aquellos microchips y procesadores que fueron lanzados al mercado en los últimos diez años y que podrían dejar en riesgo a todos los computadores y dispositivos móviles del mundo.

El anuncio de Krzanich se produce después de que el pasado martes la revista digital de tecnología The Register desvelara un defecto de seguridad en millones de chips fabricados por Intel en la última década, lo que ha obligado a empresas como Microsoft, Linux y Apple a actualizar sus sistemas operativos.



Luego Google y la Universidad de Tecnología Graz revelaron una investigación en la que dividieron los fallos de seguridad en dos. El primero, llamado Meltdown, afecta a los chips de Intel y deja a los cibercriminales eludir la barrera de hardware entre las aplicaciones ejecutadas por los usuarios y la memoria del computador, lo que permite que los piratas informáticos lean la memoria y roben las contraseñas.



El segundo, llamado Spectre, afecta a los chips de Intel, AMD y ARM y permite que los ciberdelincuentes puedan engañar a las aplicaciones que de otro modo estarían libres de errores para que liberen la información confidencial.



Krzanich habló de esos problemas frente al público de la feria CES de Las Vegas, el mayor evento internacional de electrónica para consumo personal. "Para nuestros procesadores, productos, introducidos en los últimos cinco años, Intel espera emitir actualizaciones para el más del 90 por ciento de esos productos en una semana, y el resto (de actualizaciones) estarán disponibles para el final de enero", aseguró Krzanich.



Además, Krzanich abordó algunas de las preocupaciones que ha manifestado la industria tecnológica sobre esas actualizaciones, puesto que la revista británica The Register ya apuntó que el error de seguridad se podía solucionar con una actualización del software, pero a expensas de una pérdida de rendimiento.

Según The Register, esa pérdida de rendimiento podría ser de entre 5 y 30 por ciento, dependiendo de la tarea que se realice y del modelo de procesador.



En su intervención, Krzanich indicó que el "impacto en el rendimiento de estas actualizaciones depende en gran medida de la carga de trabajo" y admitió que su empresa espera que algunos dispositivos se vean más afectados que otros.



"Continuaremos trabajando con la industria para minimizar el impacto a lo largo del tiempo", subrayó. Así mismo, Krzanich envió un memorándum interno a sus empleados para informarles de la creación de un nuevo equipo de seguridad, según informó hoy el Oregonian, un diario local del estado de Oregón (EE. UU.).



No obstante, durante su intervención, Krzanich dijo que, por ahora, su empresa no ha tenido noticia de ninguna intrusión maligna y aseguró que los datos de los usuarios están a salvo. "Estamos trabajando sin descanso en esos temas para asegurarnos que sigue así", se comprometió. Intel, el mayor fabricante de microprocesadores del mundo, admitió esta misma semana que los defectos de seguridad detectados en sus productos podrían permitir el robo de contraseñas y otros datos confidenciales de los usuarios.



TECNÓSFERA CON EFE