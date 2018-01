Intel reconoce fallo y dice que buscará no afectar rendimiento

Intel reconoció este miércoles que una falla en sus procesadores fabricados en la última década (instalados en miles de millones de equipos) tienen un grave fallo de seguridad que permitiría a los cibercriminales robar datos de los dispositivos.

La compañía señaló que está trabajando en una solución que no ralentice significativamente los computadores pues se había revelado que la aplicación de una posible solución o actualización provocaría pérdidas de rendimiento de entre el 5 y el 30 por ciento, dependiendo del modelo del procesador, según la investigación publicada por el sitio especializado The Register.



Intel sostuvo que el problema era más amplio que solo sus chips y que trabaja con los fabricantes y diseñadores de procesadores y sus competidores Advanced Micro Devices Inc (AMD), ARM Holdings y otros para solucionar el problema. También negó que los parches ralenticen los computadores con chips fabricados por la compañía.



"Intel comenzó a proporcionar actualizaciones de software y firmware para mitigar estas vulnerabilidades", dijo la empresa en un comunicado. "Contrariamente a algunos reportes, cualquier impacto en el rendimiento depende de la carga de trabajo y, para el usuario medio de la computadora, no debería ser significativo y se mitigará con el tiempo".



El portavoz de ARM, Phil Hughes, confirmó que la empresa estaba trabajando con AMD e Intel para reparar una falla de seguridad descubierta por investigadores, pero dijo que no era un defecto de arquitectura y que los parches ya habían sido compartidos con los socios de las compañías, que incluyen a la mayoría de los fabricantes de teléfonos inteligentes.



El defecto afecta a la llamada memoria kernel en microprocesadores Intel x86 fabricados en la última década, informó The Register, que citó a programadores cuyos nombres no mencionó.



La falla permite a los usuarios discernir el diseño o el contenido de áreas protegidas en los chips. La situación podría permitir que piratas informáticos exploten otros errores de seguridad o, lo que es peor, expongan información segura como contraseñas, lo que comprometería a computadores e incluso a redes enteras de servidores. Las acciones de Intel cayeron un 3,4 por ciento tras el informe, mientras que los papeles de AMD subieron un 5,2 por ciento.





REUTERS CON TECNÓSFERA