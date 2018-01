Parche de Intel para Meltdown y Spectre genera fallas de reinicio

16 de enero 2018 , 08:21 a.m.

Intel reconoció que después de aplicar las actualizaciones de firmware, creadas para solventar las vulnerabilidades de Meltdown y Spectre, la compañía ha recibido informes de usuarios que presentan problemas con el reinicio de sus sistemas.



Tras semanas de la revelación de las graves fallas que afectan sus procesadores, junto a los de otras reconocidas marcas como AMD y ARM Holdings, la firma atraviesa un periodo difícil. Meltdown y Spectre afectan prácticamente todos los dispositivos con procesadores de esos fabricantes de la última década.

Según Navin Shenoy, gerente general del Data Center Group en Intel, los problemas con el reinicio se están presentando específicamente en las CPU Intel Broadwell y Haswell, tanto en usuarios como en centros de datos. El ejecutivo apuntó que la compañía trabajará con los clientes que reportaron los inconvenientes "para comprender, diagnosticar y solucionar este problema de reinicio" y que en caso de requerirlo, se realizará una nueva actualización.



Las vulnerabilidades, reveladas por el equipo de Google Project Zero y la Universidad de Tecnología Graz, permiten que cibercriminales puedan acceder a información confidencial como las contraseñas de los usuarios y archivos en caché, y hasta introducir malware en los dispositivos, sin importar casi su sistema operativo (iOS, Android, Windows, Linux...).



Por un lado Meltdown, que afecta únicamente a los procesadores de Intel, permite al atacante eludir la barrera de seguridad entre las aplicaciones ejecutadas por los usuarios y la memoria del computador, con lo que pueden acceder a la memoria y robar las contraseñas. Por el otro, Spectre, afecta a los procesadores de Intel, AMD y ARM, y permite engañar a las aplicaciones del sistema para que liberen la información confidencial.



Aunque las fallas provocaron que en la semana del 4 de enero Intel presentara una caída en sus acciones del 4,35 por ciento también han llevado a que varios actores de la industria trabajen conjuntamente en la reparación.



Al momento, todas las compañías afectadas han anunciado actualizaciones para enfrentar las vulnerabilidades. Google aseguró que usuarios de Android estarían protegidos si habían instalado las últimas actualizaciones de seguridad. Apple y Linux también publicaron actualizaciones. Microsoft, por su parte, lanzó una actualización de instalación automática que se suspendió temporalmente en los equipos de procesador AMD ante las quejas de "congelamiento (un estado en el que los usuarios no pueden reiniciar las máquinas).



El jueves pasado, el CEO de Intel, Brian Krzanich, agradeció al equipo de Google Project Zero en una carta publicada en el sitio oficial de la compañía. El directivo aseguró que las revelaciones de la investigación crearon "la oportunidad para que la industria aborde estos nuevos problemas de manera coordinada".



Según Intel, además de prometer continuar revelando las vulnerabilidades de seguridad, la firma dispondrá de "fondos adicionales para investigaciones académicas e independientes sobre posibles amenazas a la seguridad".



Sin embargo, el CEO de Arm Holdings, Simon Segars, advirtió que es posible que veamos una falla similar a Spectre nuevamente. Además de explicar que su empresa también trabaja en la resolución de ese "efecto secundario", en una entrevista publicada en el portal Cnet, Segars afirmó: "Alguien cuya mente está lo suficientemente distorsionada como para pensar en amenazas a la seguridad, puede encontrar otras formas de explotar sistemas que de otro modo se hubieran considerado completamente seguros".



REDACCIÓN TECNÓSFERA.