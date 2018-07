Redes sociales culpan de sus caídas a reglas de privacidad europeas

En medio las caídas de 19 y 17 por ciento en acciones para Facebook y Twitter, las redes sociales han culpado al estricto Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de Europa de la disminución del crecimiento de usuarios. Legisladores de la UE no están de acuerdo.

La nueva ley de privacidad de datos, que entró en vigor el 25 de mayo, exige que las compañías de tecnología que extraen y analizan datos sobre usuarios en la UE cuenten con un consentimiento "inequívoco" para manejar la información personal.



Durante años, el crecimiento de Facebook fue impulsado por su conocimiento de intereses de los usuarios y la disponibilidad de segmentaciones de audiencias para anunciantes, en un modelo de publicidad que ha generado miles de millones de dólares en ganancias.



Pero más de 120 mil millones de dichas ganancias en el mercado fueron borradas por el desempeño de la compañía en la bolsa de valores el jueves pasado. Después de que Facebook informara sobre las ventas y las cifras de crecimiento, que algunos analistas calificaron de decepcionantes.

En el segundo trimestre, la compañía perdió cerca de 1 millón de usuarios activos mensuales europeos, manteniendo unos 376 millones. El director financiero de Facebook, David Wehner, culpó de la caída al lanzamiento de GDPR.



"Vimos las disminuciones que anticipamos de GDPR", dijo. "Y yo diría que realmente, esos impactos se debieron exclusivamente al impacto de GDPR y no a otras tendencias de participación" agregó.

Culpar a una ley podría ser una salida fácil para la compañía FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el viernes, Twitter dijo que la ley contribuiría a una mayor disminución en los usuarios activos de su servicio, apoyado en los pronunciamientos de la firma Nielsen Holdings, que citó la GDPR y los cambios en la privacidad de los datos entre los motivos del bajo rendimiento.



Si bien los resultado recientes de Facebook cubrieron un periodo considerable de la entrada en vigencia de la GDPR, el primer trimestre completo también abarcó las revelaciones del escándalo con Cambridge Analytica, bajo el cual la información personal de hasta 87 millones de usuarios fue accedida indebidamente. Así mismo, las audiencias del Congreso sobre el rol de la red social para una supuesta manipulación rusa y sembrar división frente a las elecciones en EE. UU. de 2016, también sucedieron en ese periodo.

Algunos legisladores europeos señalaron que el escándalo fue un factor de pérdidas de usuarios con mayor peso que la entrada en vigencia de GDPR.



"No descartaría que las acusaciones de permitir la interferencia en las elecciones democráticas tras el escándalo de Cambridge Analytica hayan jugado un papel importante también aquí", dijo Marietje Schaake, miembro del Parlamento Europeo de los Países Bajos, en un correo electrónico. "Culpar a una ley podría ser una salida fácil para la compañía".



Andrea Jelinek, que lidera las autoridades de la UE a cargo de controlar las políticas de privacidad de datos del bloque, dijo que culpar la caída de Facebook a la vigencia del GDPR "no tiene en cuenta los acontecimientos recientes".



"GDPR entró en aplicación en medio de una sucesión de escándalos de Facebook que involucran Cambridge Analytica y otras aplicaciones", dijo. "Si GDPR ha cambiado algo, es que los usuarios ahora son más conscientes de sus derechos y están listos para ejercerlos".



Por otra parte, otros jefes de compañías tecnológicas tienen una opinión menos enfática.



Nir Zohar, director de operaciones del creador de sitios web Wix.com, dijo en una llamada de ganancias del miércoles que la compañía de diseño web no había visto "ningún impacto" en su negocio como resultado de GDPR.



Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, dijo a los analistas en una conferencia telefónica el lunes que era "demasiado pronto para decir" cómo la nueva regulación europea afectaría el negocio del gigante de las búsquedas.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg