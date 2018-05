Facebook utiliza sus datos de WhatsApp y no planea parar de hacerlo

La posibilidad de que Facebook y WhatsApp (compañía que la red social adquirió en 2014) estén conectados o intercambien información de sus usuarios ha sido una de las mayores preocupaciones manifestadas en los últimos días tras conocerse el escándalo de filtración de datos de más de 87 millones de usuarios a la consultora británica Cambridge Analytica. ¿Usa Facebook los datos de WhatsApp para enviar publicidad? ¿Está segura la información que compartimos en el servicio de mensajería?

En la audiencia ante el Congreso de Estados Unidos el pasado mes de abril en la que Mark Zuckerberg pidió perdón y explicó las medidas que está tomando su compañía para proteger a los usuarios, el presidente de Facebook evadió las preguntas sobre si Facebook y WhastApp en el futuro se separarán para ser servicios independientes. No obstante, señaló que el contenido de WhatsApp está encriptado por lo que los "sistemas de Facebook no ven el contenido transferido en WhatsApp".

"Nosotros no vemos ningún contenido en WhatsApp; pues está completamente cifrado", dijo.



Este martes, un Zuckerberg más tranquilo y sereno apareció ante el Parlamento Europeo para, de nuevo, pedir perdón. El cambio de actitud en comparación con su aparición en el Congreso de Estados Unidos era bastante notorio, se le vio sereno y sonriente. El formato de la sesión ayudó a que se salvara de responder muchos interrogantes de los parlamentarios, entre ellos los concernientes al tema de la privacidad en WhatsApp.



En una de las respuestas escritas enviadas hoy a los eurodiputados, que se comprometió a mandar después de la comparecencia, el fundador de la compañía admitió ahora que Facebook sí comparte los datos de sus usuarios con WhatsApp pero señala que lo hace para "intercambiar información y tomar acciones" contra "contenidos abusivos o spam”. La compañía argumenta que, pese a las peticiones de diversas cortes europeas, mantendrá esta política.



La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha detectado infracciones graves de la ley nacional en el tratamiento de datos por parte de estas compañías. Las autoridades españolas sancionaron con 600.000 euros (738.000 dólares) a Whatsapp y Facebook (300.000 a cada una) por cesión y tratamiento de datos personales de sus usuarios sin consentimiento, multa que la compañía ya ha dicho que recurrirá.



La red social aclara que no lo hace para "mejorar la experiencia del producto o los anuncios en Facebook", aunque no descarta hacerlo "en el futuro". "Si elegimos hacer esto en el futuro, lo haremos de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos" (GDPR, en sus siglas en inglés), asegura la empresa, en referencia a la nueva normativa que se aplica a partir de este viernes en la Unión Europea (UE).



Esta legislación, que Zuckerberg se comprometió a aplicar, otorgará al ciudadano un mayor control del uso que hagan otros de su información personal, ya que, entre otras medidas, exigirá su consentimiento explícito para que las empresas usen sus datos.



El multimillonario empresario se comprometió a responder por escrito a las preguntas de los parlamentarios que se quedaron en el tintero, un total de 18 cuestiones a las que la empresa ha enviado hoy respuesta en nombre de Zuckerberg.



Los eurodiputados insisten en este cuestionario escrito en su preocupación por el escándalo de Cambridge Analytica teniendo en cuenta que la filtración masiva de datos que pudo condicionar el referéndum del "Brexit" y la victoria de Donald Trump en EE.UU., especialmente en vistas a las elecciones europeas de 2019.



Facebook promete hacer "más transparente" su sistema de publicidad, después de la posible injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016.



En este sentido, asegura que hará un mayor seguimiento de las páginas que tienen un mayor número de seguidores para "evaluar de manera más efectiva su contenido". Sin embargo, admite que no puede prometer "erradicar" las cuentas falsas pese a los avances que han permitido "mejorar la desactivación" de estas cuentas, que han llevado a la compañía a desactivar 583 millones de perfiles falsos en el primer trimestre de 2018.



"Estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos para eliminar cuentas falsas de Facebook. Pero no podemos prometer erradicarlas", asegura la empresa. Facebook argumenta que el elevado número de cuentas falsas se debe a una "mejora de la tecnología para identificarlas", y que los números "pueden variar debido a picos" de creación de estas cuentas.



En su intervención en Bruselas, Zuckerberg recordó que durante los últimos comicios presidenciales en Francia, en mayo de 2017, Facebook suprimió más de 30.000 cuentas falsas, y aseguró que de aquí al próximo verano "habrá muchas herramientas para conseguir la transparencia que se implantarán de forma planetaria".



TECNÓSFERA CON EFE