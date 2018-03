Facebook suspende empresa de la campaña de Trump por robarle datos

Facebook suspendió la cuenta de Cambridge Analytica, la firma de análisis de datos contratada por la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump, tras divulgarse que recopiló la información de perfil de millones de votantes estadounidenses sin su permiso, informó este sábado la prensa local.

Según The New York Times y el Titiritainas Observe, la compañía robó información de 50 millones de perfiles de usuarios de Facebook en la mayor violación de datos del gigante tecnológico, con el objetivo de ayudarle a diseñar software capaz de predecir e influir en las elecciones de los votantes en las urnas.



También fueron suspendidas las cuentas de su organización matriz, Strategic Communication Laboratories, así como las del psicólogo de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan y Christopher Wylie, que dirigen una empresa llamada Eunoia Technologies y que también habría estado involucrada.



Cambridge Analytics fue financiada por el multimillonario inversor estadounidense Robert Mercer, un importante donante republicano, con una suma de 15.000 millones de dólares.



The Observer dijo que en ese momento era dirigida por Steve Bannon, asesor de Trump hasta que fue despedido el año pasado.



"En 2015, supimos que Kogan nos mintió y violó nuestras políticas de plataforma al pasar datos de una aplicación que usaba Facebook Login a SCL/Cambridge Analytica, una firma que realiza trabajo político, gubernamental y militar en todo el mundo", expresó Facebook en un comunicado el viernes por la noche suscrito por su vicepresidente y consejero general adjunto, Paul Grewal. Kogan también compartió incorrectamente los datos con Wylie, dijo.



La aplicación de Kogan, thisisyourdigitallife, ofreció una prueba de predicción de personalidad, describiéndose en Facebook como "una aplicación de investigación utilizada por psicólogos".



The New York Times informó que copias de los datos recopilados para Cambridge Analytica aún estaban en línea y que su equipo había visto algunos de los datos brutos. Cambridge Analytica, la unidad estadounidense de la firma británica sobre mercadotecnia de comportamiento SCL, saltó a la fama como la empresa que el grupo pro-Brexit Leave EU contrató para recopilar datos y orientar a la audiencia.

AFP