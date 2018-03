Las polémicas respuestas que Facebook usó en encuesta sobre pedofilia

En medio de la crisis que viven las redes sociales por la falta de control sobre la publicación de contenidos inapropiados, Facebook se sumó a una nueva polémica que generó reacciones negativas por parte de diferentes sectores. Este domingo la red social publicó una encuesta en la que preguntaba a los usuarios como se deberían tratar dentro de la plataforma situaciones en las que los pedófilos solicitan imágenes sexuales a menores en su plataforma.

"Al pensar en un mundo ideal en el que podría establecer las políticas de Facebook, ¿cómo manejaría esto: un mensaje privado en el que un hombre adulto le pide fotografías sexuales a una niña de 14 años?", planteaba la pregunta.



Entre las opciones de respuesta se encontraban: "este contenido no debería estar permitido en Facebook, y nadie debería poder verlo"; "este contenido debería estar permitido en Facebook, y no me importaría verlo".



Según señaló el diario británico The Guardian, una segunda pregunta cuestionaba sobre quién debería decidir las reglas en torno a si un adulto debería o no poder solicitar tales imágenes. Las opciones disponibles eran: "Los usuarios de Facebook deciden las reglas votando y contándoselo a Facebook" y "Facebook decide las reglas por sí mismo".



La diputada británica Yvette Cooper condenó la encuesta, según retrata el periódico inglés, y señaló: “No deberían enviar encuestas que sugieran que podrían tolerar este tipo de situaciones o sugerir a los usuarios de Facebook que esto podría ser aceptable alguna vez”.



Ante esta situación, la compañía tuvo que pedir disculpas y borrar la publicación. El vicepresidente de producto de Facebook, Guy Rosen, dijo que la encuesta fue "un error".



"Entendemos que esta encuesta se refiere al contenido ofensivo que ya está prohibido en Facebook y que no tenemos intención de permitir, por lo que hemos detenido la encuesta. ", dijo Rosen.



"Realizamos encuestas para comprender cómo piensa la comunidad sobre cómo establecemos las políticas. Pero este tipo de actividad es y siempre será completamente inaceptable en Facebook. Regularmente trabajamos con la policía para asegurar que cualquier persona que se encuentre actuando de esa manera sea llevada ante la justicia. El tema no debería haber sido parte de esta encuesta", agregó el vocero en un comunicado.



