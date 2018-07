Facebook revela nuevos intentos de manipulación en EE. UU.

Facebook anunció este martes que eliminó perfiles que trataban de manipular la opinión pública en el marco de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. Según reveló la red social, las 32 páginas y cuentas eliminadas estaban involucradas en un "comportamiento coordinado".

Aunque no identificó autores y afirmó no saber quiénes están detrás de esta acción, la compañía indicó que una "parte de esas actividades es coherente con lo que (Facebook) había visto por parte de la Internet Research Agency (IRA)", una organización ligada a Rusia, que fue conocida por sus anuncios durante las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.



"Aún estamos en las primeras etapas de nuestra investigación y no tenemos toda la información, incluyendo quién puede estar detrás", dijo la empresa.



De las 32 cuentas de Facebook e Instagram que fueron identificados y eliminados, la más antigua fue creada en marzo de 2017 y la más reciente en mayo de 2018. En total, habían publicado cerca de 10.000 mensajes y tenían al menos 290.000 seguidores. El grupo de cuentas gastó 11.000 dólares para promocionar cerca de 150 contenidos dentro de la red, pagando para que fueran más visibles en la plataforma.



La compañía admitió que quien orquestó esta campaña de presunta desinformación fue "mucho más allá" que Internet Research Agency (IRA) a la hora de ocultar su verdadera identidad.



"Estamos ante adversarios determinados, bien financiados, que no cesarán y cambian constantemente de táctica", explicó la compañía de Mark Zuckerberg en un comunicado. La red social también dijo que encontró "vínculos" entre las cuentas borradas "y las cuentas de la IRA (Internet Research Agency) eliminadas el año pasado".



IRA es una entidad que se dedica a promover las posiciones del Gobierno ruso en redes sociales e internet y que, según Facebook, tuvo un papel protagonista en las campañas de noticias falsas sobre temas controvertidos y con ánimo de dividir la opinión pública que trataron de influir en las elecciones de 2016 en las que Donald Trump alcanzó la Casa Blanca.



"Parte de la actividad (de las páginas desactivadas ahora) es consistente con lo que vimos de IRA antes y después de las elecciones de 2016. Y hemos encontrado pruebas de algunas conexiones entre estas cuentas y las cuentas de IRA que borramos el año pasado (...). Pero también hay diferencias", explicó Facebook.



Las páginas más seguidas de las que fueron borradas tenían nombres como "Aztlan Warriors", "Black Elevation", "Mindful Being" o "Resisters".





REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con agencias.