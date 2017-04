Facebook prueba la versión Beta de un botón para donaciones

La red social Facebook se encuentra haciendo pruebas de un botón que permitirá a los usuarios hacer donaciones para diferentes causas. La compañía afirma que el lanzamiento de esta nueva herramienta se hará primero en EE. UU. pero en una versión beta y solo las personas mayores de 18 años tendrán acceso. La recaudación de dinero tendrá una duración de 24 horas por campaña y se hará por medio de tarjetas de crédito que los usuarios tengan vinculadas en el sitio web.

“Nuestras herramientas de donaciones benéficas han hecho que sea fácil para las personas recaudar millones de dólares para organizaciones no lucrativas para apoyar a los necesitados directamente en Facebook. Hoy estamos ampliando esas herramientas para incluir la recaudación de fondos personales, así como más opciones para las personas que siguen recaudando fondos para organizaciones no lucrativas.”



Facebook ya contaba con la función de donación para organizaciones sin fines de lucro, pero ahora quiere sumarse a la recaudación de dinero expandiéndose a donaciones para que los usuarios puedan recaudar fondos con fines personales como cubrir gastos académicos, médicos, emergencias públicas o domésticas.



Facebook pondrá una tarifa por recaudación y se quedará con el 6.9 por ciento más .30 dólares del monto total recolectado. La red social mencionó que “el objetivo es crear una plataforma para el bien que sea sostenible a largo plazo, y no para obtener un beneficio de nuestras herramientas de ayuda benéfica.”TECNÓSFERA