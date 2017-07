Facebook y los medios: ¿amantes o enemigos?

Hablar de Facebook y de los medios de comunicación es, literalmente, hablar de una relación mediada por los amores y los odios. En un lado están los enamoramientos, que pueden traducirse en tráfico, viralidad y posicionamiento de marca. En el otro, las cosas no tan buenas que pueden verse en los datos, los cambios de algoritmos y la misteriosa distribución informativa.

A este matrimonio conflictivo ha entrado a jugar una nueva noticia que ya fue recibida por algunos de los medios de comunicación como una ofensa. Facebook planea comenzar a cobrarle a los usuarios el consumo de Instant Articles, los mismos que son publicados a diario por cientos de periódicos, cadenas de radio, portales de internet y canales de televisión.



The New York Times, modelo en el mundo en periodismo, innovación e interacción ya reaccionó y ha calificado esta acción como "la traición del escorpión", sumándose a una serie de críticas que también han realizado otros medios de comunicación como The Guardian, que decidió dejar de usar Instant Articles a principio de este 2017.

La traición del escorpión

En el año 2015 Facebook lanzó Instant Articles en una clara apuesta por lograr una mejor distribución en teléfonos celulares. La herramienta, que todavía está activa y que es usada por los medios de comunicación del mundo, le permite a los usuarios acceder de una forma más rápida a las noticias que se publican en Facebook, generando así no solo una respuesta de navegación más rápida, también una posibilidad de ampliar la venta comercial de publicidad.



En sus inicios, The New York Times fue de los primeros en montarse a este barco de la innovación que solo benefició en su momento a 200 medios de comunicación; pero, al igual que The Guardian terminó dejando la iniciativa porque no le representaba las ganancias esperadas.



Hoy el tono ha subido a calificaciones de "escorpión", ¿por qué? Porque Facebook, la red social más importante del mundo, quiere empezar a cobrar el acceso a los famosos Instant Artciles.



La red social comandada por Mark Zuckerberg quiere que los grandes medios publiquen sus contenidos directamente en su plataforma y, para que los editores logren algún beneficio, lanzará en octubre un método para cobrar el acceso a los artículos instantáneos. Habrá un límite mensual, se habla de 10, y luego de que se supere la cantidad, los usuarios tendrán que pagar.



Las noticias parecen atractivas. No obstante, algunos críticos tecnológicos han señalado que no puede calificarse algo de lo que se conoce tan poco hasta el momento. A estas sensaciones se suma The New York Times desde donde han señalado que no todo es tan amable como parece.

Con una fábula, el periodista Jim Kerstetter lanzó fuertes críticas y es en este punto donde aparecen "el escorpión y la rana".



En una metáfora, el escorpión le pide a la rana que le ayude a pasar de un lado del río al otro, como cuando Facebook les pide a los medios que distribuyan todos los contenidos en su plataforma.



La rana teme morir por la picadura del escorpión. El escorpión, según el editor de tecnología del New York Times, asegura que no la morderá porque si ella muere, el también se ahogará en el río.



Vuelven entonces los medios. Los editores no quieren poner todo en Facebook para no renunciar a la relación que tienen con sus usuarios, pues esto afecta las suscripciones y las ventas directas, solo por mencionar un par de ejemplos. Facebook asegura que los medios ganan en exposición, mientras que ellos reciben publicidad. Ninguno de los dos se ahogará.



La rana acepta llevar al escorpión, así como los medios publicar todo en Facebook. Cuando van por la mitad del río, el alacrán le clava su aguijón a la rana argumentando que es su naturaleza y comienza a ver como se hunde.



Los medios comenzaron a participar en Instant Articles. "Entonces Facebook hizo lo que Facebook hace: modificó el algoritmo que controla lo que ven los usuarios", explicó Kerstetter en The New York Times. "El efecto fue que dio menos exposición a lo que ofrecían los editores".



Esto coincidió con una temporada electoral fuerte en los Estados Unidos y la masificación de las noticias falsas, lo cual le trajo una serie de inconvenientes a Facebook, las cuales afectaron el prestigio de la compañía de Zuckerberg.



Facebook asegura que la estrategia de cobrar Instant Articles hace parte de su propuesta para combatir las 'fake news'. Si no pueden mirarse noticias gratis, la exposición en la plataforma no afectará el negocio de los medios, sostienen.



Los expertos esperan a ver cómo se desarrollará este proyecto, del cual no se conocen demasiados detalles, lo cual también molesta a los medios en su relación con Facebook. Según advirtieron Mike Isaac y Sydney Ember en The New York Times, el atractivo no es mucho: "Podría presentar riesgos. Si muchos medios participan, podría crearse un efecto de paquete, que les permitiría a los usuarios ver potencialmente cientos de artículos gratuitos por mes", bajo el supuesto de 10 por cada medio. Un asunto casi matemático.



Tampoco es claro qué pasaría con este dinero ni cómo sería el proceso transaccional con los usuarios y las ganancias que esto tendría para los medios.

La lucha de Facebook por eliminar las noticias falsas

Desde abril de 2017 Facebook lanzó una estrategia para combatir las noticias falsas que circulan en su red social. De la misma manera, el pasado mes de junio también cambió sus misión, luego de más de 10 años de existencia, argumentando que ahora no era conectar el mundo, era transformarlo.

La estrategia cobija una herramienta que conecta con el centro de ayuda de Facebook y que permite investigar las fuentes que incluyen los enlaces que se difunden en esta plataforma.



Recientemente también se ha informado que en la misma política de combatir las noticias falsas, Facebook deshabilitará la opción de editar el título y la descripción, propiedad con la cual contaban las páginas de los medios de comunicación. Lo mismo ocurrirá con la imagen.



Aunque la noticia no ha sido oficializada entre los editores, en el centro de ayuda se ha publicado un instructivo en el que se informa que la medida empezó a aplicar desde el 18 de julio y brinda recomendaciones a medios para enfrentarse a esta situación. Pueden consultarse en este enlace.

Los otros quebrantos de este amor

Además de la separación de algunos medios de Facebook con sus políticas de Instant Articles, The Guardian también ha revelado en varias investigaciones las reglas internas de esta plataforma, dejando un debate sobre la forma como abordan temáticas como el sexo, el terrorismo y la violencia.



Asimismo, en mayo de este año, el diario británico difundió una investigación llamada Facebook Files donde amplia este tema y toca los límites secretos de la distribución de contenidos en esta red social.



