Facebook Messenger dejará de funcionar en estos celulares

30 de marzo 2017 , 10:30 a.m.

30 de marzo 2017 , 10:30 a.m.

Desde el próximo sábado primero de abril, la aplicación de Facebook Messenger dejará de funcionar en dispositivos móviles iOS y Android que mantengan versiones desactualizadas del servicio, informó la red social en su blog.

"El uso de versiones anteriores de aplicaciones significa que las experiencias no funcionarán bien o en ocasiones no", dijo la red social justificando su 'apagón' en algunos terminales. "Estamos pidiendo a las personas que actualicen para que puedan disfrutar de más características 'deliciosas' de Messenger", agregó.



Facebook Messenger enumeró en su comunicado los dispositivos que dejarán de funcionar desde el primero de abril próximo, como una forma de inducir a los usuarios a aprovechar nuevas funciones de la aplicación como llamadas de video, de voz o 'bots', Según dijo el diario "The Independent".

Así, los usuarios de smartphones que funcionen con Android y utilizan la versión v55 de Facebook Messenger (lanzada en noviembre de 2015) o la v10 (de agosto de 2014) y que deseen seguir utilizan Facebook Messenger tendrán que actualizar su aplicación.



Mientras que los dueños de iPhone o iPad usuarios de la versión v26 (2011) y v8 (2014) de Facebook Messenger tienen que actualizar la aplicación. La misma suerte corren quienes utilicen el Windows Phone 8 y 8.1.



ELCOMERCIO (GDA)