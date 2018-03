Facebook finaliza prueba que divide el 'feed' de noticias en dos

02 de marzo 2018 , 07:10 a.m.

Facebook finalizó este jueves la prueba de dividir su News Feed en dos, una idea que pilotó en seis países y que volvió confusa la forma en que la gente consumía las noticias y agregó preocupación frente al poder de Facebook.



La prueba generó dos tipos de transmisión de publicaciones: Una centrada en fotos y actualizaciones de amigos y familiares; y otra, denominada 'explorar el feed', dedicada al material de las páginas de Facebook que al usuario le habían gustado (como medios de comunicación o equipos deportivos).

La red social decidió terminar la prueba y mantener un feed único porque en las encuestas, las personas aseguraban no les gustaba el cambio. Así lo dijo Adam Mosseri, jefe de News Feed en Facebook, en un comunicado.



"La gente nos dijo que estaban menos satisfechos con las publicaciones que estaban viendo, y que tener dos feeds separados en realidad no los ayudó a conectarse más con amigos y familiares", dijo Mosseri.



La prueba, que comenzó en octubre, tuvo lugar en Bolivia, Camboya, Guatemala, Serbia, Eslovaquia y Sri Lanka. La acción afectó rápidamente el tráfico de los sitio web de los medios de comunicación más pequeños en esos países.

Mosseri afirmó que la compañía también "recibió comentarios de que hacíamos más difícil para las personas en los países de prueba acceder a información importante y que no comunicamos la existencia de la prueba con claridad". El ejecutivo agregó que Facebook revisaría cómo probar los cambios en los productos aunque no dijo cómo.



"Espero que Facebook tenga más interés en lo que está sucediendo dentro de sus países de prueba", dijo el jueves en Twitter el periodista eslovaco Filip Struhárik, que había criticado la prueba anteriormente .



Struhárik dijo que los sitios web de noticias son más fuertes ahora al no depender del tráfico de Facebook y que espera que el tráfico de Facebook caiga aún más a largo plazo debido a otros cambios al News Feed que resta énfasis a los medios en general.



El presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, reveló otros cambios al Facebook News Feed en los últimos dos meses para combatir el "sensacionalismo" y priorizar los mensajes de amigos y familiares.



La red social más grande del mundo y sus competidores están bajo la presión de los usuarios y las autoridades gubernamentales para que sus servicios sean menos adictivos y para frenar la difusión de noticias falsas y engaños.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

Con Reuters