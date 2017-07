Así quiere Facebook conquistar el mundo de la realidad virtual

Si bien la realidad virtual es una tecnología que promete revolucionar el sector del entretenimiento, las compañías aún tienen camino que recorrer. Esto, principalmente, porque el software no ha alcanzado la estabilidad suficiente y además porque el número de dispositivos vendidos no es el esperado.

Según cifras reveladas SuperData Research y recopiladas por el diario ABC, evidencian que durante el 2016 el fabricante que más gafas de realidad virtual vendió fue Samsung con 4'326.000 (Gear VR). Le siguen las PlayStation VR (745.000), HTC Vive (420.000), DayDream (261.000) y por último se encuentran las Oculus VR de Facebook (243.000).



Y es que Facebook no la tiene fácil en este segmento, entre otras cosas por el precio de sus gafas es elevado (es países como España la compañía ha reducido el precio en un 25 por ciento) y porque su competencia ya tiene un terreno ganado.



Ante este panorama, la red social decidió, según un reporte de la agencia Bloomberg, fabricar una gafas de bajo costo (tendrían un precio de 200 dólares) y que no necesitarían de un PC o un teléfono inteligente para su funcionamiento.



El dispositivo, que sería inalámbrico y presentado en el 2018, estaría diseñado para salvar la brecha y entrar a competir en un mercado dominado por Samsung. De hecho, según reveló la agencia, las nuevas gafas serían más livianas que las Gear VR y más compactas que las Oculus Rift.



"El diseño y las características del dispositivo no están del todo definidos y aún podrían cambiar, pero la idea es que alguien pueda sacar el casco de su bolsa y ver películas en un vuelo como puede hacerlo ahora con un teléfono o una tableta", se lee en el reporte.



Al igual que los productos actuales de Oculus, el nuevo casco estará orientado a juegos en los que el usuario se sumerge completamente, aseguraron personas relacionadas con el tema y que pidieron no ser nombradas.



