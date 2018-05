Facebook lanza Oculus Go, un set de realidad virtual por 199 dólares

Facebook lanzó durante su conferencia anual de desarrolladores F8, una nueva apuesta por la realidad virtual. Se trata del dispositivo Oculus Go, un set inalámbrico para realidad virtual que estará disponible en 23 países y que saldrá a un precio mucho menor que su antecesor. El set permitirá el acceso a más de 1.000 aplicaciones, juegos y experiencias disponibles.

Según Facebook, Oculus Go combina "los mejores lentes de cualquier auricular Oculus hasta la fecha" con un sistema de audio espacial incorporado y una pila de software optimizada.



Aunque necesita de un dispositivo móvil para personalizar algunos ajustes y descargar contenidos, las Oculus Go no proyectan imágenes en su celular. Se trata de una experiencia autónoma de inmersión que puede llevar a los usuarios a experiencias realistas como el despegue de un cohete de la Nasa o a mundos de ficción como una aventura espacial donde usted conduce su propia nave.



La principal revelación fue el costo. Saldrán al mercado a 199 dólares por la versión de 32 GB de almacenamiento, un precio mucho más asequible para esta tecnología en comparación a los 399 dólares de los Oculus Rift. La versión con 64 GB, tendrá un precio de 249 dólares.

Las nuevas Oculus Go fueron presentadas el pasado 1 de mayo durante la conferencia anual de desarrolladores F8 en San Jose, California, EE. UU. Foto: Bloomberg

Durante la conferencia, que tiene lugar en San José, California, EE. UU., se anunciaron también varios servicios de la compañía en materia de realidad virtual que estarán disponibles para los usuarios con el dispositivo.



Oculus Rooms, originalmente lanzado para Gear VR, se rediseña con el lanzamiento de Oculus Go y permitirá jugar juegos de mesa, ver películas y más actividades para compartir con amigos. Oculus Venues es un tiquete para vivir eventos sociales en realidad virtual, incluidos conciertos, deportes y noches de comedia y Oculus TV ofrece un televisor virtual de pantalla gigante, donde se puede ver contenido en vivo o bajo demanda. Los dos últimos se lanzarán a fines de este mes.



Según dijo Facebook en una publicación en su blog oficial "Oculus Go cambiará la forma en que se mira, juega y se pasa el rato con amigos, mientras ofrece nuevas perspectivas".

TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET