Facebook indaga nueva filtración de datos de 3 millones de personas

Facebook otra vez se encuentra en el ojo del huracán. Los datos sensibles de tres millones de personas que utilizaron la aplicación 'myPersonality' habrían quedado expuestas, según una investigación de la revista científica New Scientist.

La aplicación, que preguntaba a los usuarios acerca de sus aspectos psicológicos, la utilizaron aproximadamente seis millones de personas alrededor del mundo, la mitad de estos con ayuda de Facebook.



El reporte señala que los creadores de 'myPersonality' propagaron los datos recopilados a cientos de investigadores en un sitio web con "disposiciones de seguridad insuficientes", exponiendo la información durante cuatro años.



La aplicación fue creada por un equipo asociado a la Universidad de Cambridge en 2017, más exactamente por el profesor David Stillwell, subdirector del Centro de Psicometría de esa institución educativa



Incluso, la publicación dice que Alexandr Kogan, el profesor que creó 'This is your digital life' y que permitió a la firma Cambridge Analytica obtener datos de 87 millones de usuarios de Facebook con fines electorales, participó en el proyecto 'myPersonality' hasta el 2014.



La investigación asegura que: "Los datos fueron muy sensibles, revelando detalles personales de los usuarios de Facebook, como los resultados de pruebas psicológicas. Se suponía que debía almacenarse y compartirse anónimamente, sin embargo, se tomaron precauciones tan deficientes que la anonimización no sería difícil".



New Scientist dijo que el proceso para acceder a dicha información era tan fácil, como realizar una simple búsqueda en la red.



Quienes querían acceder a los datos recopilados por la aplicación, solo bastaba con registrarse como investigador de la iniciativa. "Más de 280 personas de casi 150 instituciones lo hicieron, incluidos investigadores de universidades y empresas como Facebook, Google, Microsoft y Yahoo", reza el reporte.



'myPersonality' fue eliminada por Facebook el 7 de abril y la red social informó que está realizando una investigación para determinar si la aplicación filtró la información. Esta noticia coincide con el anuncio de Facebook sobre la suspensión de 200 apps para investigar uso indebido de los datos.



