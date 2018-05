Facebook usará realidad aumentada para colocar avisos en Messenger

La aplicación Messenger de Facebook Inc. lanzó una función de realidad aumentada que permitirá a las personas ver los productos que quieren comprar como si estuvieran presentes, como un automóvil en un estacionamiento, un cambio que puede atraer a los anunciantes.

Si bien las aplicaciones de mensajería para teléfonos inteligentes no son conocidas por mostrar anuncios, Facebook dijo que apuntar a 1.300 millones de personas que usan su servicio Messenger con publicidad será una parte importante del crecimiento de los ingresos en el largo plazo.



Las firmas tecnológicas de Silicon Valley están invirtiendo dinero en realidad aumentada, una combinación de los mundos real y digital que se hizo conocida por el juego Pokemon Go.



Facebook, en una conferencia de tecnología que comenzó el martes, lanzó un nuevo grupo de herramientas para que desarrolladores de software usen funciones de realidad aumentada.



David Marcus, director de la aplicación Messenger de Facebook, dijo en una entrevista que los compradores podrán visualizar y potencialmente probar los productos que los anunciantes pongan a su disposición.



Similares características de realidad aumentada han proliferado en aplicaciones de minoristas como Amazon.com Inc e Ikea, que permiten a personas ver cómo se vería una tostadora o un sofá en una habitación.



Reuters