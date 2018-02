Justicia alemana dice que Facebook hace uso ilegal de datos personales

13 de febrero 2018 , 09:43 a.m.

Un tribunal regional de Berlín (Alemania) declaró ilegal el uso de datos personales por parte de Facebook al considerar que la red social estadounidense no protege adecuadamente el consentimiento informado de sus usuarios.

El veredicto se conoce tras una denuncia interpuesta por la Federación de Organizaciones Alemanas de Consumidores (vzvb) en la que señalaba que la configuración predeterminada de Facebook y algunas de sus condiciones de servicio violaban la ley del consumidor.



La red social “oculta ajustes predeterminados que no protegen mucho la intimidad en su centro de privacidad y no proporciona suficiente información cuando los usuarios se registran", dijo Heiko Duenkel, responsable de asuntos legales en vzvb. "Esto no cumple con el requisito del consentimiento informado", agregó.



La instancia judicial aseguró que la información proporcionada por Facebook sobre características, como la utilización de la localización GPS, es insuficiente.



Así mismo, consideró como ilegal la exigencia en las condiciones de Facebook de emplear el nombre real en lugar de pseudónimos o cuentas anónimas. El Tribunal declaró como ineficaces ocho cláusulas en los términos de uso de la plataforma, que incluyen declaraciones de consentimiento para que el nombre y la foto de perfil de Facebook puedan usarse "para contenido comercial, patrocinado o relacionado" y así mismo los datos personales sean enviados a EE. UU.



Esta decisión se produce en un momento en el que las grandes tecnológicas se enfrentan a una mayor supervisión en Alemania por la gestión de datos personales confidenciales que les sirven para dirigir publicidad en la red.



Facebook, por su parte, afirmó que apelará la decisión y dijo que ya había realizado cambios significativos en sus términos de servicio y normativa de protección de datos desde que el caso se presentó por primera vez en 2015.



TECNÓSFERA CON REUTERS*