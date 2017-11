Facebook, Google y Twitter, acorralados por cuentas rusas

Después de dos intensos días de audiencia en el Congreso de Estados Unidos alrededor de la investigación sobre la posible intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016 de ese país a través de las plataformas digitales de Facebook, Twitter y Google, las compañías tecnológicas continúan en el centro de la discusión. Algunos políticos republicanos influyentes continúan escépticos tras las declaraciones de las compañías y les exigen realizar “un mejor trabajo”.

En una audiencia ante el Comité Judicial del Senado, los líderes de las tres compañías tecnológicas se comprometieron a implementar una mayor cantidad de regulaciones internas para impedir que otros países usen sus servicios de anuncios. Sin embargo, evitaron avalar explícitamente cualquier propuesta legislativa.



Amy Klobuchar, senadora demócrata, preguntó a los gigantes tecnológicos si apoyaban la propuesta legislativa que ella misma y el senador republicano John McCain presentaron a inicios de octubre, que busca regular las redes sociales de una manera similar a la televisión y la radio.



"Mi primera pregunta es, simplemente, ¿ustedes apoyan esta propuesta?" formuló Klobuchar. A lo cual respondieron algunos ejecutivos.



"Estamos preparados para trabajar con usted en esa legislación en el futuro", dijo el consejero general de Facebook, Colin Stretch, cuyas palabras respaldó para su propia compañía el consejero general en funciones de Twitter, Sean Edgett, quien dijo: "Lo mismo va por Twitter". El director de Google para seguridad de la información, Richard Salgado, contestó: "Ciertamente, apoyamos los objetivos de esta legislación y nos gustaría trabajar en sus diferentes matices para que funcione para todos nosotros".



Las compañías se han resistido a la regulación federal desde hace tiempo. Eric Schmidt, presidente de la empresa matriz de Google, Alphabet Inc., dijo en una conferencia en Washington la semana pasada que "nos preocupamos por una regulación prematura. Hay que ser muy cuidadosos con las respuestas simples a estos problemas".



Aunque ninguna de las tres compañías se comprometió expresamente con la propuesta en discusión, han avanzado en propuestas voluntarias para aumentar la transparencia de la publicidad en sus plataformas.



Google anunció este lunes que comenzará a verificar el origen de las entidades que compran anuncios relacionados con las elecciones y aseguró que hará pública una base de datos con anuncios electorales, en los que identificará en detalle a cada uno de los compradores de publicidad.



Por su parte Zuckerberg manifestó que “lo que los rusos hicieron estuvo mal y no vamos a estar con ello” y el 27 de octubre, en su blog oficial explicaron cambios en la política de anuncios, que iniciarán con las elecciones federales de Estados Unidos y se expandirán paulatinamente al resto del mundo. Como parte de la creación de contenidos promocionados, los anunciantes deberán indicar si es un anuncio relacionado a temas electores y tendrán que verificar su ubicación y la entidad a la que hacen parte. Una vez pase el proceso de verificación los respectivos anuncios tendrán una etiqueta relacionada de “pagador por”, de manera que sea claro quién pagó por ellos.



Twitter también dio a conocer recientemente la creación de un centro de transparencia donde los usuarios podrán ver información sobre cuáles son los anuncios que se publican, quiénes y algunos detalles sobre cuánto tiempo han estado activos.

De todas formas, numerosos legisladores criticaron a las compañías por no detener la “avalancha de propaganda rusa engañosa” destinada a dividir a los ciudadanos de ese país e interferir en las elecciones, y por “solo tomar el asunto en serio bajo la presión del Congreso”.



El representante Michael Conaway, líder del Comité de investigación de Inteligencia del Congreso estadounidense dijo que apoyaría la legislación de divulgación de las redes sociales para cerrar lo que llamó una "brecha en la ley".



La senadora republicana Susan Collins de Maine, que también es miembro del Comité de Inteligencia, aseguró que quiere cambios por parte de las compañías. "Necesitan hacer un mejor trabajo al saber quién está colocando los anuncios en sus redes sociales" - dijo - "si van a estar libres, entonces deben asumir una mayor responsabilidad por esto", agregó.



El senador John Cornyn, republicano del Senado, dijo estar menos interesado en las nuevas reglas de divulgación de publicidad que en otros asuntos. "Ese no es realmente el problema. La mayoría de los esfuerzos rusos no involucraron publicidad. Esa es una pieza muy pequeña y tal vez casi ínfima. No me preocupan tanto los gobiernos extranjeros que compran publicidad a favor o en contra de los candidatos como los actores que están sembrando las noticias falsas y la propaganda".



Mientras tanto, la senadora Dianne Feinstein, una demócrata de California, se encuentra considerando el realizar una propuesta de legislación propia en la que las redes sociales deban notificar a las autoridades cuando detecten un plan terrorista o reclutamiento a través de sus plataformas.



La senadora acusó a las compañías de “no entender la importancia de lo que sucede” refiriéndose al posible inicio de una guerra cibernética. "Tienen que ser ellos quienes hagan algo al respecto, o si no, lo haremos nosotros", puntualizó.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*.

* Con agencias.