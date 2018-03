Facebook elimina grupo de extrema derecha por incitar al odio

Facebook eliminó la página del 'Britain First', grupo ultraderechista que llamó la atención del mundo el año pasado cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retuiteó sus mensajes antiislámicos.

Facebook dijo que eliminó la página y también los perfiles de sus líderes, Paul Golding y Jayda Fransen, por violar repetidamente las normas de la comunidad, específicamente las diseñadas para detener la incitación al odio contra los grupos minoritarios.



El grupo británico First fue más conocido en noviembre pasado cuando Donald Trump provocó indignación en Gran Bretaña, y también una fuerte reprimenda por parte de la primera ministra Theresa May, por retuitear los videos antiislámicos de extrema derecha británica.



La eliminación de la página se produce en un momento en el que las firmas de internet como Facebook, Twitter y Google están bajo una creciente presión para controlar sus redes, arbitrando contenido para evitar que grupos extremistas difundan sus mensajes y recluten en línea.



La primera ministra británica ha unido fuerzas con los líderes de Francia e Italia para instar a las empresas de medios sociales a trabajar más por eliminar el contenido extremista. El miércoles May saludó el anuncio de Facebook.



"Espero que otras compañías lo sigan", le dijo a los legisladores británicos.



Facebook aseguró que tuvo cuidado de no eliminar publicaciones o publicaciones solo porque eran controvertidas y porque a algunas personas no les gustaban. Sin embargo, aclaró que el grupo extremista había ido más allá y había roto sus reglas contra el odio con sus publicaciones abiertamente discriminatorias.



"No hacemos esto a la ligera, pero han publicado contenido diseñado para incitar animosidad y odio contra los grupos minoritarios, lo que descalifica las páginas de nuestro servicio", dijo Facebook en una publicación de blog.



REUTERS