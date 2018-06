Facebook confirma que compartió datos con fabricantes chinos

06 de junio 2018 , 10:27 a.m.

Facebook dijo que tiene alianzas para el intercambio de datos con al menos cuatro compañías chinas, incluyendo a Huawei, el tercer mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, en un momento en el que las compañías chinas son objeto de escrutinio por parte de las agencias de inteligencia de los EE. UU.



Las declaraciones de la red social surgen tras cartas en las que congresitas estadounidenses pidieron explicaciones al CEO Mark Zuckerberg sobre revelaciones de un reporte del New York Times, según el cual Facebook compartió datos de los usuarios con al menos 60 fabricantes en el mundo.

La red social confirmó que Huawei, el fabricante de computadoras Lenovo y los fabricantes de teléfonos inteligentes OPPO y TCL son parte de las empresas que recibieron acceso a datos de usuarios después de firmar contratos para crear experiencias semejantes a las que existen en Facebook para sus usuarios.



Miembros del Congreso expresaron su preocupación tras el reporte periodístico que indicaba que los datos de los amigos de los usuarios podrían haber sido accedidos sin su consentimiento explícito. Facebook lo negó y dijo que el acceso a los datos permitía a sus usuarios acceder a las características de la cuenta en los dispositivos móviles.

Más de la mitad de los acuerdos con los fabricantes ya se han cerrado, dijo Facebook el martes, y aseguró que terminaría el acuerdo con Huawei a finales de esta semana. Indicó también que está poniendo fin a las otras tres asociaciones con empresas chinas.



Las compañías de telecomunicaciones chinas han sido objeto de escrutinio por parte de los funcionarios de inteligencia de los EE. UU. que argumentan que brindan una oportunidad para el espionaje extranjero y amenazan la infraestructura crítica de los EE. UU., Algo que los chinos han negado sistemáticamente.



El senador Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia, que preguntó a Facebook si Huawei estaba entre las compañías que recibieron datos de los usuarios, dijo en un comunicado que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes había expresado su preocupación sobre Huawei en 2012.

"La noticia de que Facebook proporcionó acceso privilegiado a la API de Facebook a fabricantes de dispositivos chinos como Huawei y TCL genera preocupaciones legítimas, y espero aprender más sobre cómo Facebook aseguró que la información sobre sus usuarios no se enviara a servidores chinos", dijo Warner.



API, o interfaz de programa de aplicación, esencialmente especifica cómo los componentes de software deberían interactuar.



En un comunicado, Francisco Varela, vicepresidente de asociaciones móviles de Facebook, dijo que la compañía había manejado cuidadosamente el acceso que le dio a las compañías chinas.

Las integraciones de Facebook con Huawei, Lenovo, OPPO y TCL se controlaron desde el primer momento, y aprobamos las experiencias de Facebook que estas compañías crearon FACEBOOK

"Facebook junto con muchas otras compañías tecnológicas de EE. UU. ha trabajado con ellos y otros fabricantes chinos para integrar sus servicios en estos teléfonos" y agregó: "Las integraciones de Facebook con Huawei, Lenovo, OPPO y TCL se controlaron desde el primer momento, y aprobamos las experiencias de Facebook que estas compañías crearon".



Varela explicó también que "dado el interés del Congreso, queríamos dejar en claro que toda la información de estas integraciones con Huawei estaba almacenada en el dispositivo, no en los servidores de Huawei".



Por su parte, Hua Chunying, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo que no haría ningún comentario sobre la cooperación entre las empresas y que no sabía nada de la situación.



"Pero esperamos que el lado de los EE. UU. Pueda proporcionar un entorno justo, transparente, abierto y amigable para las inversiones y las actividades operativas de las empresas chinas", dijo Hua a los periodistas.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters