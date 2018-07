Facebook sigue en problemas: desbloqueó contactos bloqueados por error

03 de julio 2018 , 09:52 a.m.

Continúan los problemas para Facebook. Ahora, la red social reconoció que desbloqueó perfiles bloqueados por un error en su sistema. La falla, que estuvo activa desde el 29 de mayo hasta el 5 de junio de este año, afectó a más de 800.000 usuarios.

El error, que estuvo presente en Facebook y Messenger, ya fue solucionado. "Sabemos que la capacidad de bloquear a alguien es importante, y nos gustaría pedir disculpas y explicar lo que sucedió", explicó Facebook en su blog.



La red social señaló que aunque alguien desbloqueado no podía ver el contenido compartido con amigos, pudo haber visto contenidos publicados a una audiencia más amplia, como por ejemplo, imágenes compartidas con amigos de amigos.



Generalmente, cuando usted bloquea a alguien en Facebook, esta persona no puede ver las cosas que publica en su perfil, comenzar conversaciones en Messenger o agregarlo como amigo. El bloqueo también los desvincula automáticamente si anteriormente eran amigos.



En el caso de este problema, Facebook informó que: No se restablecieron las conexiones de amigos que se habían eliminado; el 83 por ciento de las personas afectadas por el error tenían solo a una persona bloqueada que temporalmente fue desbloqueada; y alguien que se desbloqueó pudo haber contactado a personas en Messenger que los había bloqueado.



A partir del lunes 2 de julio, la red social enviará una alerta a las personas afectadas y los invitará a verificar su lista de personas bloqueadas.



