Bots que lean las expresiones del rostro: el nuevo plan de Facebook

07 de septiembre 2017 , 10:31 a.m.

Facebook trabaja cada día para volver más humano su sistema de inteligencia artificial y ahora quiere que sus bots (programas que realizan tareas como responder preguntas o solicitudes) no solamente aprendan cómo hablamos los seres humanos sino que también entiendan las expresiones del rostro.



Un nuevo reporte muestra cómo la compañía de Mark Zuckerberg está realizando entrenamientos para que estos sistemas capten cuando una persona sonríe o está triste. La compañía publicó un documento abierto en el que detalla los desafíos de semejante emprendimiento.

Por medio de videos de YouTube en los que se ven a dos mujeres hablando por Skype, Facebook trabaja en recolectar y especificar una serie de patrones específicos de las caras de los usuarios, allí reposan los elementos distintivos que marcan las expresiones y que luego el sistema reconocerá.



La compañía los denomina como puntos faciales claves en 2D y espera que permitan realizar un seguimiento detallado -y en tiempo real- por parte del sistema.



"Aprendimos a predecir las apropiadas respuestas teniendo en cuenta las expresiones faciales de un usuario a través de la observación. Para ello, usamos cientos de videos con parejas de personas en una conversación sin ninguna supervisión humana externa”, señala el documento.



De acuerdo con el reporte, las señales faciales no verbales se capturan durante una conversación usando dos cámaras frontales y se procesan gracias a una red neuronal.



Hace un año, la compañía explicó en un video su visión para el uso de la Inteligencia artificial:

El documento concluye que muchas veces las expresiones no verbales dependen de otras variables como las palabras de las personas, el cambio de pensamiento al expresar las señales e incluso la formación cultural. La compañía espera explorar estos factores en el futuro.



Pero las aplicaciones de estos desarrollos podrían ir mucho más allá. Si Facebook tiene éxito en descifrar el código detrás de las microexpresiones, eventualmente podría hacer que sus asistentes virtuales reaccionen con más naturalidad en la interacción con humanos, lo que abre el camino a escenarios como el de la película Her, en el que los usuarios olvidan que están hablando con una máquina. También podría convertir a sus bots en los mejores detectores de mentiras del mundo y, finalmente, si se traduce al campo de la robótica, podría permitir que por fin veamos robots humanoides que no parezcan máscaras sin emociones.



Facebook ha implementado diferentes estrategias usando inteligencia artificial para, por ejemplo, combatir la propagación de contenido terrorista en la red social. Entre las estrategias a las que acude la compañía para cumplir este objetivo está la de hacer uso de sistemas que analizan si la imagen coincide con una foto o video de terrorismo que ya haya sido publicado o eliminado previamente para evitar así que sea divulgado de nuevo.



A través de la inteligencia artificial el gigante tecnológico también realiza análisis de textos favorables a organizaciones como Isis y Al Qaeda que ya se han eliminado.



