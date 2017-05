La estrategia de Facebook para reducir los titulares engañosos

La red social anunció que introducirá tres nuevas actualizaciones en el 'news feed' para que las personas vean menos historias engañosas y más noticias auténticas.

Para ello, Facebook aseguró que vigilará las noticias falsas a nivel de cada publicación, y ya no solo a nivel de dominio y página como ocurría hasta ahora.



Además, la red social implementará dos señales diferentes para identificar ese tipo de contenido: los titulares que ocultan información y a aquellos que la exageran. Por último, Facebook dice que "comenzaremos a testear este trabajo en una serie de idiomas adicionales".



De acuerdo con la compañía, estas actualizaciones no generarán ningún cambio en las páginas y en el muro de noticias. Sin embargo, quienes publican información basada en titulares engañosos deberán esperar una reducción en su difusión de contenidos.



De esta manera, las páginas deben evitar los titulares que oculten la información necesaria para entender cuál es el contenido de los artículos. Así mismo, la empresa advirtió que si una página deja de publicar enlaces engañosos o sensacionalistas, sus publicaciones no serán impactadas por este cambio.



"Los titulares que ocultan información intencionalmente omiten detalles o confunden a las personas, obligándolas a hacer clic para encontrar la respuesta. Son titulares como: “Cuando miró bajo su sofá vio ESTO…”. Los titulares que exageran los detalles de una historia con lenguaje sensacionalista tienden, por su parte, a presentar la historia como más importantes de lo que realmente es", explicó Facebook en un comunicado.



TECNÓSFERA