Y entonces...¿para cuándo la subasta del espectro? 

Ante el anunció del Ministerio TIC de ampliar el periodo de comentarios del segundo borrador de la resolución para la subasta de los 700 Mhz, expertos del sector ven con preocupación que este proceso se siga postergando.



Los comentarios de los interesados ahora se recibirán el 28 de mayo, un día después de las elecciones presidenciales. De acuerdo con la cartera TIC, esta decisión se tomó luego de que la Procuraduría General de la Nación emitiera un concepto en el que evidenciaba la necesidad de ampliar el plazo debido al proceso electoral que se aproxima.

Para Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), retrasar la adjudicación de la banda de 700 Mhz no es conveniente para el desarrollo tecnológico del país.



"Colombia es el país con la menor cantidad de espectro per cápita asignada en América Latina. En ese sentido, considero que es un error garrafal seguir postergando la subasta, pues terminará afectando el desarrollo tecnológico y el servicio celular de los colombianos", aseguró Yohai.



El ejecutivo añadió que la decisión del Ministerio TIC deja en el limbo la fecha de adjudicación. "De este tema se viene hablando desde el 2016. El presidente Santos y el ministro David Luna, definitivamente no subastarán esa porción del espectro en este gobierno. Ya no hay más tiempo", añadió el ejecutivo.



En una posición similar se encuentra Antonio García Rozo, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), pues advirtió que es necesario agilizar el proceso de subasta para lograr, entre otras cosas, la entrada de nuevos jugadores al mercado Colombiano.



"Ante la importancia de modernizar las redes de telecomunicaciones y brindar mejores y nuevas oportunidades a los usuarios, es necesario acelerar el proceso de la subasta de espectro y promover la entrada de nuevos operadores, nacionales o extranjeros, con capacidad financiera, operativa, tecnológica. Los operadores existentes que quieran participar en la subasta deben haber cumplido las obligaciones de asignaciones previas”, añadió el Rozo.



El presidente de ACIEM también manifestó: “Hemos recomendado al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluir la banda de 2.500 Mhz, con el fin que los operadores que lo requieran, puedan ampliar las capacidades de sus redes, principalmente en zonas densas urbanas con problemas de congestión de tráfico".

La otra cara de la moneda

Para los operadores móviles la subasta no se debe realizar hasta que el sector cuente con mayores garantías. A finales de enero de 2018, Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil, le solicitó al ministerio TIC mayor respaldo para que las compañías de telecomunicaciones puedan invertir en el país.



"Las empresas de telecomunicaciones siempre han mostrado compromiso con la inversión, pero actualmente en el sector no hay condiciones para un proceso de subasta de espectro. El sector viene creciendo menos que la economía colombiana, pues desde el 2015 se contemplaron dos años de crecimiento negativo sistemático. Esto tiene efectos negativos sobre la inversión", añadió Gutiérrez.



Cifras suministradas por Asomóvil evidencian que la inversión pasó de 4,55 billones de pesos en el 2013 a 3,34 billones en el 2016, con una tasa negativa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de - 9,8 por ciento, llegando en el 2016 a cifras inferiores a las del 2012.



Si bien el Ministro TIC, David Luna, aseguró a principios de este año que la subasta se realizaría en agosto, para los expertos este proceso podría tomar más tiempo debido al cambio de gobierno y, aún más, con el anunció de ampliar el periodo de comentarios.



TECNÓSFERA