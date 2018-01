Expertos en salud infantil piden retirar a Messenger Kids

Más de cien de expertos en salud mental y pediatría publicaron una carta abierta dirigida a Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, solicitando retirar Messenger Kids, un servicio de mensajería que la compañía presentó el mes pasado para niños desde los 6 años. Las razones que argumentan van desde la poca preparación de los menores para entender matices en la comunicación escrita hasta su desconocimiento sobre temas de privacidad.

Según los expertos: "Messenger Kids no responde a una necesidad, está creando una". En la misiva, la centena de profesionales aseguró que es muy probable que la nueva aplicación, que podría convertirse en la más usada por menores en la primaria, "socave el desarrollo saludable de los niños" pues "ataca a un grupo vulnerable que no está preparado para estar en la red social".



Messenger Kids es una aplicación de mensajería diseñada para menores que está vinculada a la cuenta de sus acudientes. La aplicación por ejemplo no tiene un 'News Feed' o un botón 'me gusta', elementos que algunos expertos en salud mental han relacionado con la ansiedad entre adolescentes en las redes sociales. En diciembre Facebook aseguró también que la plataforma no utilizará los datos recolectados para estrategias de mercadeo ni desplegará publicidad.



Sin embargo, la app permite interacciones que van desde enviar mensajes de texto y selfies hasta establecer video llamadas. Según los expertos, los menores no poseen una comprensión completamente desarrollada sobre la privacidad. Esto implica que pueden no comprender enteramente qué es y qué no es apropiado compartir con otros o quiénes tienen acceso a su conversaciones, fotos y videos.



También argumentan que a la edad de 6 años, un menor no distingue enteramente de la realidad y la fantasía gracias a su capacidad de imaginación. El mensaje de la comunicación es claro. Para el grupo: "los niños más pequeños simplemente no están listos para tener cuentas en las redes sociales".



La campaña fue organizada por la Commercial Free Chilhood (Campaña por una Niñez sin Comercios), una organización sin ánimo de lucro que en otras ocasiones ha ganado batallas contra diversas marcas buscando la protección de los menores ante el consumo masivo.



Facebook ha asegurado que Messenger Kids pemite a los padres mantener una comunicación más segura a través de los chats, algo que podría conectar a familiares que viven lejos. La compañía asegura que la aplicación habilita que los padres tengan control sobre los contactos y las interacciones de los menores. Sin embargo, su intento por fidelizar a las generaciones venideras y competir en un segmento en el que Snapchat está fortalecido, ha sido ampliamente criticado.



