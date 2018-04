Europa alista motores en inteligencia artificial

La Comision Europea anunció esta semana su intención por crear una red de centros de innovación digital. La escena del Laboratorio de Robótica de Bristol, en el suroeste de Inglaterra, que fue financiado por la Unión Europea, refleja lo que el bloque de países está tratando de hacer para competir con Estados Unidos y China en inteligencia artificial (IA).

El objetivo de la red anunciada sería ayudar a que las empresas europeas y científicos de la región trabajen juntos para impulsar la investigación y la adopción de nuevas tecnologías por parte de miles de pequeñas y medianas empresas.



"La idea es que todos estos centros se conecten y comuniquen entre ellos, maximizando el impacto de las tecnologías y conocimiento desarrollado", dijo Farid Dailami, profesor asociado que dirige el centro de prototipos en Bristol, que conecta a investigadores y fuentes de financiamiento con empresas que necesitan de soluciones robóticas.



Europa ya aloja a dos de las mayores empresas de robótica del mundo. ABB de Suiza, y la firma alemana Kuka. Sin embargo, aún no tiene plataformas de la escala de Google o la china Tencent Holdings para analizar y administrar datos, que requieren mucho de los avances en IA.



Además, la capacidad financiera de los gigantes tecnológicos les permite apoyar costosos proyectos de investigación y adquirir exitosas empresas emergentes europeas. Kuka fue adquirida por una empresa china y por su parte Google compró la estrella británica en IA, DeepMind.



Uno de los problemas es que, a pesar de los esfuerzos para construir un mercado digital único, la UE, con 500 millones de habitantes, está dividida en 28 países. Universidades, centros de financiamiento y otras redes que apoyan la investigación no trabajan de forma coordinada.



Por el contrario, China y sus empresas pueden utilizar los datos de 1.400 millones de clientes potenciales en un solo mercado y Facebook tiene mas de 2.000 millones de usuarios a nivel mundial.



La situación promete con empeorar después de que Reino Unido deje la UE el próximo año. Dailami afirmó que ha recibido la instrucción de trabajar normalmente, pero no está claro que el financiamiento europeo vaya a estar disponible para sumar laboratorios británicos a su red.



La iniciativa de la Comisión Europea contempla la inyección de 20.000 millones de euros adicionales en fondos de investigación para IA a lo largo del bloque; más formación; reducir los costos para que las empresas puedan usar la gran cantidad de datos que el desarrollado sector público europeo recolecta a través de servicios de salud, transporte y otros; y una nueva red de centros de investigación y empresas, según el modelo de la operación que Dailami dirige en Bristol.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg