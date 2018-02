Solo el 3 % de las compañías del país usan la facturación electrónica 

A 10 meses de entrar en vigencia la reglamentación de la Dian, que obliga a la compañías colombianas a utilizar la facturación electrónica, tan solo el tres por ciento ya implementa ese método, según una investigación.

El estudio, realizado por la empresa europea Seres, detectó que durante el 2017 el volumen total de facturas electrónicas en Colombia ascendió a 536.000 documentos y el valor bruto de las ventas con esta modalidad superó los 7,02 billones de pesos.



Los avances en la utilización de esta tecnología han sido pocos, pues según Alberto Redondo, director de marketing de la península ibérica en Seres, a las firmas colombianas les hace falta asimilar el concepto y darse cuenta de los beneficios que puede generar el uso de la factura electrónica.



"Las compañías colombianas deben apropiarse de las bondades de esa tecnología. Por el momento, solo están captando el mensaje, entiendo sus beneficios y los plazos que otorga la ley. El problema es que a las empresas se les está informando, más no se está formando", agregó Redondo.



No obstante, a finales del 2017 comenzaron a evidenciarse ciertos progresos. Por ejemplo, el estudio asegura que el cinco por ciento de las firma cuenta con una solución mixta, es decir, factura electrónica y papel. Un cuatro por ciento envían sus facturas a través del correo electrónico.



De todas maneras, el camino sigue siendo largo, pues el 88 por ciento de las empresas siguen enviando sus facturas por correo postal y/o papel.



"Las firmas deben entender que esto no es un cambio tecnológico y tampoco fiscal, es un cambio que les ayudará a cambiar sus métodos de producción. Además, les permitirá ahorrar costos y ser más competitivas. Sin embargo, el reto más grande es que queda menos de un año para dar ese gran salto", expresó el experto.

Las pequeñas empresas no utilizan factura electrónica

La investigación se realizó durante ocho meses continuos, con una muestra de 900 empresas de los sectores de telecomunicaciones, productos y servicios, agropecuario, textil, calzado y tecnológicos, entre otros.



El desafío más grande lo tienen las pequeñas empresas (10 por ciento de los encuestados), pues en esta categoría nadie utiliza la factura electrónica.



Mientras que un 36,4 por ciento corresponden al universo de medianas empresas, resultando que en un 1,96 por ciento operaban con el intercambio electrónico de documentos y el 90,2 por ciento aún estaban con el método tradicional; el papel.



Un 53,6 por ciento de la muestra corresponde a las grandes empresas del país. Arrojando un resultado aún más alentador: cuatro por ciento emiten y reciben facturas electrónicas, mientras que el 80 por ciento se mantienen con la vieja modalidad.



En conclusión, las firmas colombianas, sobre todo las grandes, han tomado en consideración la puesta en marcha de un proyecto para 2018, aunque debería existir una mayor demanda, de acuerdo con la investigación.



Hasta la fecha, la Dian ha logrado sensibilizar a 7.379 empresarios y profesionales de las áreas contables de las diferentes compañías y se han capacitado más de 2.000 funcionarios en el país.



Es importante recordar que la reforma tributaria del 2016 o ley 1819 dejó en firme que todos los responsables de declarar y pagar IVA y el impuesto al consumo deberán expedir factura electrónica (FE) a partir del 1 de enero del 2019



TECNÓSFERA