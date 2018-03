Radiografía del lenguaje de odio en internet

Utilizando inteligencia artificial y minería de datos, el Ministerio TIC analizó el comportamiento negativo de los usuarios en Twitter y en algunos portales informativos del país.



La investigación, que se realizó junto con la consultora Quantil, reveló que el lenguaje de odio se presenta más en los comentarios de noticias que en los trinos.



Para ejecutar el informe se analizaron más de 35.000 usuarios únicos, 69.717 trinos, 10.400 comentarios de diferentes portales digitales de información (entre estos EL TIEMPO) y 10 publicaciones en Facebook.

El ministro de las TIC, David Luna, explicó que este estudio hace parte de la iniciativa ‘Bajemos el tono’, una estrategia de civismo digital para contrarrestar la agresividad en redes sociales.



“Este análisis es importante, no solo porque evidencia la estructura de los mensajes tóxicos (rudo, irrespetuoso o poco razonable), sino también porque ayuda a disminuir la violencia en internet”.



El estudio se centró en dos ejes: en el género, pues, de acuerdo con el jefe de la cartera, la agresión en contra de las mujeres es mayor que en contra de los hombres; y en el ámbito político, un escenario que siempre ha estado motivado por pasiones, sobre todo en el contexto coyuntural por el que atraviesa Colombia.



“Motivados por la baja cobertura de análisis en estas conversaciones, decidimos realizar el estudio, siendo uno de los primeros en su materia en el país”, puntualizó el ministro.



Según la investigación, el 25 por ciento de los usuarios son tóxicos, cifra que para Diego Jara, director de Quantil, resulta reveladora, pues él y su equipo esperaban porcentajes inferiores.



“Es claro que la población del estudio no es tan amplia; no obstante, estábamos esperando que el nivel de odio fuera menor, entre uno o dos por ciento. Esto significa que muchas personas envían comentarios agresivos en redes sociales”, comentó Jara.



Los investigadores encontraron que los mensajes tóxicos tienden a estar acompañados por muchos signos de interrogación y mayúsculas. Son creados, además, con menos hashtag (#) y URLs.



De acuerdo con la firma Quantil, que realizó el estudio para el Mintic, existe una correlación entre los usuarios con capital social y el mejor comportamiento en las redes sociales.



En otras palabras, esto quiere decir que el anonimato, que se facilita en el ciberespacio, sigue siendo la excusa perfecta para que las personas envíen mensajes con malas intensiones.



“Si alguien es famoso en una red social, no va a enviar comentarios groseros porque eso puede alienar a sus seguidores. En cambio, si un usuario quiere mandar contenidos tóxicos y aprovechar la anonimato, pues simplemente no pone foto y nombre en su perfil”, explicó el director de la consultora. Precisamente, el reporte señala que el 3,1 por ciento de los usuarios estudiados corresponde a perfiles visibles, es decir, que cuentan con una identidad. En el anonimato, la población se sitúo en el 8,3 por ciento.

Otros hallazgos

Para la cartera TIC y para la empresa consultora, uno de los datos más reveladores es que la violencia en internet se genera más en hombres contra hombres, que en mujeres contra mujeres.



En el caso de la política, el porcentaje de mensajes tóxicos enviados de un hombre hacia otro fue del 31 por ciento. Mientras que de mujer a mujer la cifra se sitúo en el 11 por ciento.



En el escenario de género, estos números son de 12 y 13 por ciento, respectivamente. “Logramos evidenciar que no se ve un grupo dominante de usuarios agresivos, ni se descubrió una dinámica de toxicidad determinada por bots”, expresó el ministro de las TIC.



Preocupa que en la audiencia los mensajes de calma fueron mínimos. Hubo 15 de 2.000 para género, y 17 de 2.000 para el grupo político. Sin embargo, los mensajes más tóxicos en promedio exhiben menos retuits. De hecho, las actividades con lenguaje más inapropiado fueron seguidos por momentos con poca interacción entre usuarios.



En la opinión del jefe de la cartera de las TIC, la investigación logró evidenciar que entre más participación existe en las redes sociales y en los portales web, menos tóxico es el lenguaje, porque “a las personas les da pena o no se sienten identificadas”.

Plataforma contra el odio

El Ministerio TIC lanzó un taller sobre ciberacoso, con el que ayudará a que se disminuya la violencia en las redes sociales e internet en general. Esta herramienta estará disponible para descarga gratuita en www.enticconfio.gov.co para los padres de familia y docentes. En este taller, los usuarios encontrarán una serie de contenidos sobre prevención del ciberacoso en los menores de edad.



La herramienta fue diseñada por Corpovisionarios y propone un juego para recoger la experiencia de los participantes alrededor de esta agresión



