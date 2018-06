Facebook envejece: ya no es la red preferida de los adolescentes  

Hace tres años Facebook era el sitio de medios sociales dominante entre los adolescentes estadounidenses, ya que lo visitaba el 71 por ciento de las personas de ese grupo creador de tendencias. Eso cambió, pues ahora sólo el 51 por ciento de los jóvenes de 13 a 17 años usa Facebook, según un estudio de Pew Research Center.

La red social mas grande del mundo finalmente ha sido eclipsada en popularidad por YouTube, Snapchat e Instagram, que pertenece a Facebook Inc. "Hoy el entorno de los medios sociales gira menos que hace tres años alrededor de una sola plataforma", escribieron los investigadores de una encuesta publicada el jueves.



Según el estudio, YouTube de Alphabet Inc. es el mas popular, ya que lo utiliza el 85 por ciento de los adolescentes.



Estados Unidos es por lejos el mercado publicitario mas lucrativo de Facebook, donde recibe la impresionante suma de 23,590 dolares de ingresos trimestrales por usuario. Sin embargo, eso no significa que el crecimiento pueda continuar para siempre.



La companía dijo en la ultima teleconferencia sobre utilidades que en la practica ha saturado el mercado en los Estados Unidos y Canadá, en tanto tiene 185 millones de usuarios en esos dos países sumados.



El estudio demuestra lo difícil que puede ser mantener ese nivel de dominio y lo importante que ha sido para el futuro de Facebook la adquisición de Instagram en 2012.



Facebook no respondió en forma inmediata un pedido de declaraciones. Instagram es levemente mas popular que Snapchat en general, explico Pew, en tanto el 72 por ciento de los encuestados dijo usar la aplicación para compartir fotos, frente a un 69 por ciento para Snapchat. Pero Snap Inc. se mantiene firme pese a que Instagram se vanagloria con frecuencia de sus funciones.

Por otra parte, alrededor de un tercio de los encuestados dijo visitar Snapchat y YouTube con mas frecuencia, mientras que el 15 por ciento indicó que Instagram es su destino mas frecuente. Entretanto, solo el 10 por ciento de los adolescentes dijo que Facebook es su plataforma online mas usada.



El análisis de Pew se baso en una encuesta a 1.058 padres que tienen un hijo adolescente de entre 13 y 17 anos, así como en entrevistas a 743 adolescentes. Las entrevistas se realizaron online y por teléfono desde el 7 de marzo hasta el 10 de abril.



Pew señaló que el cambio mas grande desde su ultima encuesta a adolescentes, ademas del hecho de que Facebook dejara de tener el dominio, es lo ubicuos que son los smartphones entre los jóvenes.



El 95 por ciento de los adolescentes posee un smartphone o tiene acceso a uno y el 45 por ciento dijo estar online "de manera casi constante". De modo que, en algún sentido, todas las aplicaciones salen ganando.





Bloomberg*