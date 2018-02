Espiar el celular, tendencia en las relaciones de pareja

Los dispositivos electrónicos están poniendo en jaque la privacidad de las relaciones amorosas, pues una investigación plantea que la mitad de las personas con pareja entrega a sus compañeros (a) las contraseñas para desbloquear sus celulares o computadores.

El estudio, que fue realizado por la firma de ciberseguridad Kaspersky y la empresa de encuestas Toluna, asegura que el dominio digital desempeña un papel importante en la vida de las parejas modernas, pues una cuarta parte de las relaciones actuales (25 por ciento) comenzó en línea, ya sea a través de una red social, un servicio de citas en línea o un grupo o comunidad en línea.



La investigación muestra que el 80 por ciento de las personas cree que en las relaciones debe haber algún espacio privado tanto en línea como fuera de línea, no obstante, el 70 por ciento afirma que los vínculos amorosos son más importantes que la privacidad.



En ese sentido, el 72 por ciento de los encuestados dice que no tiene nada que ocultar a su pareja, pero al menos el 61 por ciento admite que no quiere que su pareja conozca algunas de sus actividades, incluidas las tareas en línea, principalmente sobre el contenido de los mensajes que envía a otras personas.



Y es aquí, según el estudio, cuando la privacidad pasa a un segundo plano. El 38 por ciento de las personas cree que la actividad de su pareja debe ser visible para ellos y alrededor de un tercio (31 por ciento) admite espiar a su pareja en línea.



De hecho, el 26 por ciento de los encuestados alegó que almacena cosas íntimas en los dispositivos de su compañero (a), como mensajes íntimos, fotos y videos. Además, el siete por ciento dice que ha almacenado mensajes íntimos de socios anteriores en un dispositivo o cuenta en línea a la que su socio actual tiene acceso, dejándolos vulnerables a ser leído / visto por su compañero actual.



"Tal vez estas parejas simplemente tengan suficiente confianza en sí mismos que están seguros de que el otro no husmeará en sus celulares. Quizás sientan que no tienen nada que esconder. O tal vez solo dejan que sea posible que ellos, o su pareja actual, de alguna manera terminen molestos por un descubrimiento inesperado", reza el análisis.



Precisamente, el 33 por ciento de las personas afirmó que ha discutido porque su pareja ha visto algo en un dispositivo. Incluso, uno de cada diez admitió que después de una separación compartieron o quisieron compartir públicamente la información privada de su ex (12 por ciento).



Los hombres son más propensos a hacer esto: el 17 por ciento de los hombres han compartido o querido compartir la información de sus ex en público como venganza en comparación con el 7 por ciento de las mujeres.



La investigación se realizó en enero de 2018 y evaluó las experiencias de 18,000 encuestados de 18 países, que han estado en una relación por al menos seis meses y que tienen más de 18 años.



Entre los países en donde se realizaron las encuestas fueron: Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Francia, Italia y Francia, entre otros.



