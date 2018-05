¿Qué tipo de ‘gamer’ es usted?

07 de mayo 2018 , 11:08 a.m.

Si usted es de los que juega por ratos en su celular solo para pasar el tiempo o entretenerse, también hace parte del fenómeno del gaming en Colombia. Un estudio realizado por Google quiere cambiar el estereotipo de la figura del jugador promedio que no sale de su casa por quedarse pegado a una consola.



La principal conclusión es que el gaming en Colombia ya no es solo de nicho sino que es un fenómeno masivo. El reporte revela que el 62 por ciento de las personas que juegan en dispositivos móviles y consolas lo hacen para pasar el tiempo o cuando están desocupados. Del total de encuestados, solo el 9.4 por ciento se declararon fanáticos de los videojuegos.

La accesibilidad y el uso de dispositivos móviles han permitido que el fenómeno se expanda. “Ya no es necesario tener una consola, todos podemos jugar desde el celular”, resalta Marco Seferin, gerente de investigación de Google en dialogo con El Tiempo.



Por eso, el informe destaca cuatro arquetipos de gamers: los ‘casuales’, que representan el 44 por ciento de la totalidad y que juegan para pasar el tiempo o entretenerse; los ‘reservados’ (el 24 por ciento), quienes los usan para desconectarse de la realidad y relajarse; los ‘Mobile’ o ‘Sociales’, que interactúan con el último juego de moda para también conectarse con sus amigos y que representan el 21 por ciento. Finalmente, el 11 por ciento hacen parte del grupo de los ‘Apasionados’, que además de participar en torneos usan los videojuegos para establecer contacto con otras personas.

“Empezamos desmitificando el gamer promedio, vimos que no es algo solo de hombres, que puede ser uno de los estereotipos, sino que hay un balance que refleja la penetración de internet entre hombres y mujeres. El fenómeno del gaming masivo ha ayudado a la formación del jugador casual”, dice Seferin.



Según Google, en 2017 se vieron en Colombia 4.000 millones de videos relacionados con videojuegos en la plataforma de YouTube, lo que equivale a cerca de 10 millones de videos al día.En comparación con el año anterior, el promedio de consumo de este tipo de contenido creció un 44 por ciento.



“La población está muy balanceada y no todos los gamers son iguales. Todo lo que tienen en común es que viven en digital. La posibilidad de informarse a través de internet también ha incentivado mucho ese crecimiento”, dice Seferin.



David Arcila, experto en videojuegos, agrega que “los dispositivos móviles están alcanzando suficiente capacidad grafica para ofrecer la experiencia a la que los jugadores estaban acostumbrados en PC. Esto lo que permite es que haya un ambiente competitivo en los dispositivos móviles, por eso ya se ven torneos de deportes electrónicos en celular, algo que era impensable hace unos años”.



El reporte de Google concluye que más de la mitad de los colombianos internautas ha jugado en una consola o celular y aunque el 89 por ciento lo hacen en su casa, el 23 por ciento aprovecha el tiempo en los medios de transporte, el 22 por ciento en la casa de sus amigos y el 11 por ciento juega estando en el trabajo.



