Estudiantes trabajaron horas extras ilegales para ensamblar iPhone X

22 de noviembre 2017 , 11:52 a.m.

Apple confirmó que en las plantas del gigante de la manufactura electrónica Foxconn (su principal proveedor en Asia) participaron como operarios estudiantes de entre 17 y 19 años que trabajaron horas extras ilegales para ensamblar el iPhone X.



La confirmación se da luego de la publicación de un informe del diario Financial Times según el cual la compañía trataba de ponerse al día con la demanda después de experimentar retrasos en la producción.

Un grupo de 3.000 estudiantes fueron enviados a trabajar en las instalaciones locales de Foxconn, como parte de un periodo de tres meses que se facturó como "experiencia de trabajo", y que se requería para graduarse, informó el medio.



Seis de los estudiantes dijeron al periódico que habitualmente trabajaban 11 horas al día montando el teléfono inteligente de Apple, lo que constituye horas extras ilegales para estudiantes bajo la ley china.



Foxconn, en una respuesta por correo electrónico, dijo que la política de la compañía no permite a los pasantes, que representan un porcentaje "muy pequeño" de su fuerza laboral, trabajar más de 40 horas a la semana en "asignaciones relacionadas con el programa". Sin embargo, Foxconn si reconoció una "cantidad de casos en que partes de nuestros campus no se han adherido a esta política. Investigamos todos estos casos y confirmamos que si bien todo el trabajo era voluntario y se compensaba adecuadamente, los pasantes trabajaban horas extras en violación de nuestra política".



Foxconn señaló que adoptaron medidas para corregir la situación y que revisará el programa de pasantías para garantizar que está en conformidad y que el evento "no se repetirá".



En una respuesta al diario, Apple dijo que una auditoría efectivamente encontró instancias de estudiantes que trabajaban horas extras, y agregó que los jóvenes, quienes recibieron compensación, fueron empleados voluntariamente. El iPhone X enfrentó múltiples contratiempos en la producción que obstaculizaron a algunos proveedores.



