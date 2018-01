Estados Unidos estaría evaluando nacionalizar la red 5G

El equipo de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría evaluando la posibilidad de nacionalizar la red inalámbrica 5G de alta velocidad con el objetivo de contrarrestar la amenaza de espionaje de China a llamadas telefónicas en ese país, según un reporte de Axios.com. El proceso, de hacerse realidad, significaría una nacionalización sin precedentes de una infraestructura que ha sido históricamente privada.

El sitio de noticias pudo acceder a un documento y una presentación de Power Point, realizados por un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, que señalan que la opción está siendo debatida en un nivel bajo del Gobierno y está a unos seis a ocho meses de ser evaluada por el propio presidente.



"Queremos construir una red para que los chinos no puedan escuchar nuestras llamadas", dijo a Reuters el alto funcionario. "Tenemos que tener una red segura que no permita que malos actores ingresen", agregó.



Los principales operadores de telefonía móvil han gastado miles de millones de dólares comprando espectro radial para lanzar redes 5G, y no está claro si el Gobierno de Estados Unidos tendrá suficiente espectro para construir su propia red.



El informe aclara que otra opción es tener una red 5G construida por un consorcio de proveedores de telefonía móvil, según dijo el funcionario. “Aunque el documento dice que la desventaja es que podría llevar más tiempo y costar más, sostiene que uno de los "pros" de ese plan es que causaría "menos interrupción comercial" a la industria inalámbrica que el gobierno que construye una red”, señala el medio.



Si el Gobierno construye la red, tendrá que alquilar el acceso a operadores como AT & T, Verizon y T-Mobile. “Sería una idea que les obligaría a dejar de lado sus modelos comerciales para servir al país”, señala la fuente.



Las empresas de telecomunicaciones y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) manifestaron su rechazo a la posibilidad de que una red 5G sea financiada por el estado pues según el presidente del ente regulador, Ajit Pai, sería un proceso “costoso y contraproducente y nos desviaría de las políticas necesarias para el futuro del 5G en Estados Unidos".



El gobierno, por su parte, argumenta que se necesita una sólida red 5G para crear una vía segura para las tecnologías emergentes como los carros autónomos y la realidad virtual y para combatir el dominio de China en temas como la Inteligencia Artificial.



TECNÓSFERA