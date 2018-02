¿Qué tan viable es la posibilidad de bloquear Uber?

Este fin de semana se conoció que la Justicia porteña ordenó el bloqueo del sitio web y la aplicación móvil de Uber en todo el territorio de Argentina, tras una solicitud del cierre de la plataforma por parte del fiscal de Cámara Martín Lapadú.

La decisión pone de precedente la situación que vive la plataforma de transporte en otros países, como Colombia, en donde también se ha debatido la posibilidad de bloqueo. Sin embargo, surgen muchas preguntas sobre cómo podría realizarse dicho bloqueo y si realmente es viable o no.



En el caso de Argentina en 2016 una juez ya le había ordenado al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) bloquear la app de transporte pero, en su momento, el organismo señaló que no contaba con las herramientas ni las facultades legales para hacerlo.



En esta oportunidad el fiscal Lapadú señaló que “la responsabilidad del bloqueo de Uber resulta exclusiva de las empresas (proveedoras) de Internet y de los organismos encargados de controlarlas” y señaló que en caso de no acatar el fallo se debe indagar “por qué estas empresas no cumplen por tercera vez con las ordenes emanadas de la Sala II de la Cámara".



Sin embargo, para expertos como Juan Diego Castañeda, investigador de la Fundación Karisma, el bloqueo es ineficiente como una medida de sanción que busca solucionar los problemas de contenidos y plataformas eventualmente ilegales en internet.



Castañeda afirma que el veredicto de la justicia de Argentina puede influir en la situación de Colombia pues seguramente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que lleva el proceso en el que el Ministerio de Transporte pide bloquear la plataforma en Colombia, revisará los argumentos del fallo para tomarlos como referencia.



Sin embargo, al igual que en Argentina, surge la pregunta de cuáles serían los mecanismos a aplicar para ese bloqueo. “No solo basta con que un juez ordene ese bloqueo, sino que debería haber una ley que establezca cómo se realizaría. Es necesaria una discusión pública para determinar cuándo debería suceder, cuales son las condiciones, cuales son las causales y de qué forma se va a hacer”, dice Castañeda.



Los operadores de telefonía móvil serían los encargados de este proceso pero, según Castañeda, dicha decisión además de ser ineficaz, en la medida en que no se conocen las condiciones en las que se realizaría, puede generar otros riesgos indeseados.



“Implicaría que los operadores lean todo el tráfico para ver si ingresaste a un tráfico que ellos identifican como el de Uber”, dice.



“También puede generar daños a terceros porque, por ejemplo, al bloquear una serie de direcciones IP podrías bloquear otros sitios que no tienen nada que ver con Uber. Si un sitio está alojado en el mismo rango de direcciones que el de Uber al bloquearlo se podría ver también afectado”, agrega.



Para el experto, es necesario que los tribunales de justicia entiendan cómo funciona internet teniendo en cuenta que en dichos procesos influyen varios actores y circunstancias: desde los operadores y los proveedores de contenido hasta las redes que sirven a Uber para que traigan su contenido y el tráfico que pasa por varios países. “La justicia y el estado en general se ponen en ridículo en la medida en que dan ordenes que no se pueden cumplir y que no son efectivas”, expresa.



Hasta el momento la app de transporte sigue operando con normalidad en Argentina mientras que Uber, por su parte, aseguró que apelará la decisión.



En Colombia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo en junio de 2017 el proceso contra Uber, por lo que la compañía está a la espera de que se ordene la terminación y el archivo de la acción popular del Mintransporte.



