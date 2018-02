Un carácter puede bloquear aplicaciones de mensajería en el iPhone 

Luego de que se conociera la ‘mayor filtración de la historia’ del código fuente de Apple, medios especializados alertaron que un simple carácter indio es capaz de bloquear numerosas aplicaciones de chat en la versión 11.2.5 de iOS, tanto en los teléfonos móviles como en Apple Watch y equipos Mac, ya que dichos dispositivos son capaces de leer el idioma Télugu.

El blog italiano Mobile World detectó que con solo recibir o pegar el carácter en servicios de mensajería, incluyendo WhatsApp o Messenger, la aplicación se bloqueará, dejando también congelado el Springboard (la capa principal de iOS).

En muchos de los casos la aplicación no se podrá volver a abrir y será necesario, incluso, reinstalarla.



De acuerdo con The Verge, al parecer la única manera de recuperar el acceso es pedir a uno de sus contactos o amigos que envíe un mensaje para intentar abrir la plataforma y luego buscar eliminar el hilo que contenía el carácter. En WhatsApp se podría borrar el mensaje a través de la versión web.



El error bloquea también aplicaciones como Mail, Twitter, Instagram y Facebook y Apple ya trabaja en una actualización para solucionarlo, según informa Techcrunch.



Este no es el primer caso de este tipo que afecta al sistema operativo iOS. El pasado 18 de enero el desarrollador de software Abraham Masri reveló que un enlace que aparentaba provenir de la plataforma de software GitHub, en realidad se trataba de un malware, denominado ‘chaiOS’, que podía congelar los iPhone y iPad o incluso provocar el reinicio del dispositivo.



