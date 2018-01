¿Planifica con una app? ¡Ojo! En Suecia van 51 embarazos no deseados

24 de enero 2018 , 10:13 a.m.

24 de enero 2018 , 10:13 a.m.

Las alarmas están encendidas en Suecia debido a que se han registrado 51 embarazos no deseados por utilizar una aplicación dedicada a hacer seguimiento del ciclo menstrual de las mujeres.

Se trata de la plataforma Natural Cycles, la cual utiliza un algoritmo para analizar la temperatura del cuerpo y determinar exactamente en que parte del ciclo se encuentra la mujer. La aplicación informa, además, cuándo será necesario usar protección para prevenir un embarazo.



Natural Cycles dice que es efectiva en 93 de cada 100 usuarias; sin embargo no funcionó en 51 casos en Suecia. Así lo confirmó la compañía en un comunicado, advirtiendo que está realizando un seguimiento de cada caso reportado.



"Algunos hospitales suecos han informado a la Agencia de Productos Médicos (MPA, por sus siglas en inglés) que varias mujeres habían experimentado un embarazo no planificado por el uso de Natural Cycles. Actualmente, estamos en contacto con el MPA y estamos respondiendo a cada uno de los 51 casos individuales denunciados", afirmó la compañía en un comunicado.

Medios locales hablan de 37 casos, registrados entre septiembre de 2017 y finales de diciembre de ese año. Sin embargo, Natural Cycles confirmó que se trata de un total de 51 reportes.



"Un embarazo no deseado es, por supuesto, muy desafortunado y nos preocupamos profundamente cada vez que uno de nuestros usuarios queda embarazada sin planificar. Desafortunadamente, ninguna método anticonceptivo es 100 por ciento efectivo y los embarazos no planificados son un riesgo desafortunado en casos de planificación", aseguró Natural Cycles.



La plataforma se defiende asegurando que varios estudios han demostrado su efectividad. De hecho, los creadores dicen que "a medida que nuestra base de usuarios aumenta, también lo hará el número de embarazos no deseados que provienen de los usuarios que utilizan la plataforma. Esta es una verdad aritmética aplicable a todos los métodos anticonceptivos".

¿Cómo funciona la aplicación?

La mujer debe medir su temperatura corporal a primera hora en la mañana, utilizando un termómetro basal de dos decimales. Luego, la aplicación realiza una lectura de los resultados para calcular el ciclo.



Mediante un algoritmo, la plataforma mide las fluctuaciones de temperatura y las irregularidades del ciclo. Además, la 'app' también realiza predicciones para los próximos ciclos.



Natural Cycles se puede descargar de forma gratuita en las tiendas de Android e iOS, pero su uso tiene un costo anual de 79 dólares.



TECNÓSFERA