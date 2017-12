¿Y, ahora, internet va a tener dueño?

La presidenta de Asomóvil, Nancy Patricia Gutiérrez explica las repercusiones de la decisión de la FCC de EE. UU. sobre internet. ‘En Colombia la neutralidad de la red está garantizada por ley’.

Una de las grandes preocupaciones de la decisión de EE. UU. es la de que le van a poner dueño a internet. ¿Eso será así?



No tiene dueño y no lo tendrá. La esencia y el éxito de internet es que se trata de una red de redes de uso global a la cual se puede acceder de manera abierta, plural y masiva.



¿Qué es la neutralidad en internet que ahora se va a romper en EE. UU.?



La garantía de una gestión del tráfico de contenidos y aplicaciones sin restricción. Salvo excepciones por razones de seguridad, legalidad o calidad.



¿Entonces quién gestiona el tráfico hoy?



Internet es como una autopista por donde pueden pasar toda clase de vehículos. Los operadores, que son quienes invierten en redes submarinas, satelitales, fibra óptica, antenas, software para la gestión y atención de usuarios, garantizan a las plataformas y a los desarrolladores de contenidos y aplicaciones que puedan transitar por ellas, para que lleguen a cualquier usuario de internet.



¿Todos los operadores tienen que garantizar eso?



Todos. Y lo quieren hacer, porque es la esencia del negocio: entre más usuarios, mejor. Por eso, la discusión sobre neutralidad de la red tiene un contenido político y económico.



¿Cuál es el contenido político?



Hay regímenes dictatoriales como Venezuela, Cuba o Corea del Norte, entre otros, donde los gobiernos bloquean y regulan los contenidos. Pero en los países democráticos, internet lo usa cualquier persona, cualquier desarrollador de contenidos. En la mayoría de países, tal como en Colombia, la ley garantiza el libre acceso a internet.

Pero económicamente hay otros intereses…



Hoy en día, las empresas más grandes del mundo, las de mayor valor y las de mayores utilidades son las desarrolladoras de contenidos y las grandes plataformas como Amazon, Facebook, Netflix, Google y sus filiales. Si los generadores de contenido pagaran por ejemplo impuestos, le ingresarían miles de millones de pesos al Estado, que destinados al sector podrían ser una herramienta del Gobierno para generar innovación orientada a sectores sociales, a la educación, a la salud.



¿Eso actualmente no pasa y según usted debería pasar?



No pasa. Como tampoco pagan a los operadores por el uso de la infraestructura. Y es ahí en donde está la discusión, porque esto permitiría más inversiones para el aumento de cobertura, todo en beneficio del usuario final. Estamos en la cuarta revolución industrial, consolidando la llamada economía digital. Los avances científicos y tecnológicos generaron rupturas que cambian la producción y con ello, la oferta y la demanda. Se requieren nuevas reglas de juego porque en el ecosistema digital se generaron unos desequilibrios entre los diversos actores.

¿Cuáles desequilibrios y entre cuáles actores?



Los operadores. Son quienes invierten en la infraestructura, pagan al Gobierno por el espectro, por el derecho de prestar el servicio y tienen toda la carga regulatoria y tributaria.



Pero por eso les pagamos los usuarios…



Sí. Porque, mientras tanto, las llamadas OTT, que son los servicios de valor agregado que llegan por internet, como por ejemplo Netflix, Uber, Airbnb, WathsApp, Amazon, o las grandes plataformas como Google o Facebok no tienen las mismas exigencias. Nada más, para el caso de Colombia, le quiero contar: los operadores a quienes represento han sido durante los últimos seis años el sector que más ha invertido en el país: 10.000 millones de dólares, es decir, el 25 por ciento de la inversión privada. ¿Cuánto han invertido en Colombia los generadores de contenido o cuánto han pagado en impuestos? Cero. Eso no es equilibrado.



Usted es precisamente la presidenta del gremio de los operadores. Algún interés tendrá…



Sí, de Asomóvil, cuyos asociados son Claro, Movistar y Tigo-Une.



Entonces vamos al grano. Hoy internet no tiene dueño. Vuelvo y le pregunto: ¿a raíz de la decisión de EE. UU., lo va a tener, y van a ser los operadores?



Esta no es una decisión de blanco o negro. No se trata de que alguien se adueñe de internet. Estamos en un ecosistema digital que requiere redistribución de cargas para garantizar su sostenibilidad. Ambas industrias: los operadores y los desarrolladores de contenidos y aplicaciones, son interdependientes y deben tener condiciones equitativas que garanticen su mutuo crecimiento, teniendo siempre presente que lo más importante es que la tecnología llegue a toda la gente, porque es un medio para acceder al conocimiento y mejorar la productividad.



¿Por qué el ministro de las TIC, David Luna, dice que no comparte la decisión de la FCC porque “limita el internet libre e igualitario”?



En Colombia, la neutralidad de la red está garantizada por ley. El ministro Luna y la CRC conocen la situación, han actuado con severidad para garantizar la competencia y el crecimiento de las TIC. El reto del Gobierno será el equilibrio y la masificación del uso de internet.



¿Pero no lo tumba precisamente la decisión que acaba de tomar la FCC, que la semana pasada le puso fin a la ‘neutralidad de la red’?



De ninguna manera. Una decisión de esas no tiene por qué afectar a los usuarios de internet. Es una distribución de cargas económicas entre actores del sistema. Debe haber tranquilidad, porque cualquier decisión que restringiera la posibilidad de acceso iría en contravía de la realidad.

¿La FCC no está brindándoles como regalo de Navidad a los proveedores de servicios de internet una forma de ganar por encima de los consumidores?



No. Reitero que los usuarios o consumidores de internet no tienen por qué verse afectados. Es la posibilidad de acuerdos económicos entre los que invierten en infraestructura y quienes la usufructúan. Ahora bien, no hay que confundir las cosas. Un desarrollador de contenidos puede o no cobrar. Usted puede tener acceso a internet y paga por ello; desde ese acceso puede obtener contenidos y aplicaciones gratis, pero por otros debe pagar. Por ejemplo, la oferta de películas de Netflix, Apple TV. Las empresas no están en Colombia; el usuario paga en dólares y no genera pago al operador, pero tampoco impuestos.



Perdón. ¿Pero si los operadores podrán sacar más ventaja de internet, no es evidente que lo harán?



La prestación del servicio de telecomunicaciones en todo el mundo está regulada por los gobiernos. El éxito de los operadores no está en restringir, sino en tener muchos más usuarios satisfechos. El desafío precisamente estará en la regulación, para mantener ese equilibrio entre la sostenibilidad y la garantía de acceso a los usuarios.



Pero no me vaya a decir que la decisión que acaban de tomar en EE. UU. no abre la puerta a que en Colombia los operadores del servicio no terminen decidiendo sobre temas como velocidad y hasta tarifas…



Seguramente, el debate sobre la neutralidad se dará de nuevo en el mundo entero. Pero Colombia tiene muchos pendientes en la agenda del sector TIC que estarán priorizados, tales como la masificación de la conectividad, la actualización tecnológica, el cierre de la brecha digital y la estabilidad y sostenibilidad de la inversión que se requiere para entrar en la economía digital. Estos temas han sido banderas de nuestra asociación en los últimos meses.



Vamos a otro tema muy relacionado. Cada vez es más débil la señal celular. Se caen las llamadas y es más lento acceder a internet. ¿Qué vamos a hacer?



En términos generales, la calidad de las telecomunicaciones en Colombia es muy buena. Pero hay zonas en el territorio nacional en donde efectivamente se requiere mayor infraestructura. Subsisten barreras locales para instalar antenas. Pero con la innovación tecnológica permanente la exigencia de mayor inversión privada se acelera.



¿Los operadores en Colombia contra quienes todo el mundo raja cuando se le cae la llamada, qué solución le traen al país?



La industria de telecomunicaciones fue vista como la vaca lechera, pero se secó. Insisto en que la inversión entre 2010 y 2016 representó el 25 por ciento de la inversión privada total del país. Tiene las cargas regulatorias más altas. La vigilancia más estricta en calidad y en atención de usuarios, y sin embargo fue la primera afectada por la crisis económica del país. Está en recesión porque se completaron ocho trimestres seguidos con crecimientos negativos. Y los usuarios se vieron afectados por el aumento del IVA y el impuesto al consumo.



¿Si está tan mal el negocio por qué siguen?



Hay un compromiso de prestación del servicio. Son empresas con inversión nacional y extranjera comprometidas a nivel global y jugadas por el país. Además, el internet y la telefonía móvil son parte de la vida de todas las personas. Es un servicio básico como el agua y la energía eléctrica. El sector le apunta a un futuro mejor.



¿Usted, como presidente de Asomóvil, garantiza que los contenidos y los usuarios de internet serán tratados igual?



Totalmente. Así será porque somos un país democrático. Sin perjuicio de un próximo debate sobre la sostenibilidad en la prestación del servicio de telecomunicaciones.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @MIsabelRueda