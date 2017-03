‘No vamos a bloquear a Uber’: viceministro TI

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) defiende la continuidad de Uber y rechaza cualquier petición de bloqueo. Apela a la neutralidad en la red como derecho que ampara la operación de esta y otras aplicaciones.



El viceministro de Tecnologías de la Información (TI), Daniel Quintero, respondió a las medidas cautelares producto de la demanda interpuesta por el Ministerio de Transporte.



La demanda en mención señala que la aplicación de Uber viola el principio de libre competencia para los operadores de taxis, por lo que demanda bloquear su operación en Colombia. Quintero se opone.



¿Por qué no se puede bloquear Uber?



Las aplicaciones y el software que opere a través de internet no pueden tener una restricción diferente a la que la ley indique. Estos proveedores de contenidos, redes y servicios tienen la libertad de usar las tecnologías para prestar todos sus servicios. Esta es una condición a la que se han sumado muchos países del mundo.



La ley 1450 de 2011, de neutralidad en la web, dice que al Estado no le corresponde bloquear o restringir ninguna aplicación que se preste a través de internet. Hacerlo viola el derecho de la libre empresa en Colombia, crea un efecto internacional negativo para el país y también implica bloquear buscadores, páginas web, entre otros.



Pero Uber ha sido bloqueado en algunas partes del mundo...



Se ha bloqueado parcialmente, incluso esto en España ya pasó. Pero hacerlo es un mensaje terrible para la comunidad internacional. Eso dice que las cosas están mal en un país, que su jurisprudencia no es capaz de resolver los problemas.



Por eso, resolvimos contestar a las medidas cautelares que se fallarán la próxima semana. Contestamos hoy que nuestro ministerio tiene como objetivo que más ciudadanos se conecten a internet y mover al país hacia una economía digital. No tiene sentido que promovamos las aplicaciones y luego salgamos a bloquearlas.



¿Cuáles fueron esas medidas cautelares?



Que el MinTIC tiene que hacer todo lo posible para que Uber no siga operando en Colombia. Por eso, respondimos con todos los argumentos jurídicos por los cuales no se puede bloquear una aplicación. Si esto se hiciera, sería el precedente para bloquear a cualquier aplicación en el futuro. Nos tendríamos que olvidar del internet tal y como lo conocemos.



Nosotros no podemos solucionar los problemas del Ministerio de Transporte. Si considera que la ley no le da las herramientas para hacerlo no puede pedirnos a nosotros que violemos la ley. Lo que tienen que hacer es tramitar una norma.



No podemos violar la ley ni pedirle a un juez que lo haga. Por eso tuvimos que explicar de qué se trata todo. Incluso, argumentaron que Uber hacía un uso indebido del espectro electromagnético y una aplicación no es destinataria del espectro.



Da la impresión de que el MinTIC solo puede permitir la operación de Uber y que el Ministerio de Transporte quiere lo contrario, ¿Por qué los dos ministerios, que son de un mismo Gobierno, no se ponen de acuerdo con el tema?



La posición del Ministerio de Transporte no es la de MinTIC. Yo me reuní el 11 de noviembre de 2016 con el viceministro Alejandro Maya Martínez, le expliqué la improcedencia de una demanda de este tipo, que no era potestad del Ministerio de Transporte regular la legalidad o ilegalidad de una aplicación y que en Colombia no hay aplicaciones legales o ilegales.



¿Entonces qué pasará con la demanda del Mintransporte?



El MinTIC ya dejó clara su postura. Lo que digo es para qué se avanzó en un proceso de estos si no tenía ningún futuro. Esa pregunta debe hacérsela al viceministro de Transporte, Alejandro Maya.



Luego me van a decir que no pienso en los taxistas. En el país hay 800.000 taxistas. Se estima que esta profesión dejará de existir junto con el mototaxismo y los automotores de carga. La pregunta es: ¿cuál es el debate real que debemos hacer? Será el juez el que determine si nuestros argumentos son válidos.



¿Cuál es el camino a seguir?



El objetivo de MinTIC es promover las comunicaciones, no bloquear aplicaciones. Por otro lado, garantizar un transporte justo es una tarea que recae en el Ministerio de Transporte. Es una decisión que debe tomar ese ministerio. Nosotros no podemos reemplazar las funciones de ellos.



Es responsabilidad del Ministerio de Transporte…



Sí ,y también una oportunidad para abrir el debate. Los colombianos quieren servicios de lujo individual. Ese segmento en Colombia no existe y el Ministerio de Transporte no permite que un ciudadano que no haga parte de una empresa pueda acceder a un servicio de lujo.



Si abren ese debate, ¿no estaría bien que el Gobierno fijara qué quiere hacer con el tema?



Debe ser el Gobierno y todas las industrias. ¿Por qué? Porque todas las industrias se van a transformar con la tecnología, van a ser tocadas por los cambios que vivimos ahora. Si usted abre una aplicación tiene acceso a un mercado de millones de usuarios.



¿Cuántas aplicaciones que hacen una función similar a la de Uber hay en el mercado colombiano?



Si usted busca en internet encuentra hasta 120 aplicaciones, algunas conocidas y otras no. Si bloquea una, pues es lógico que el usuario buscará otra. Eso es poner al Gobierno a bloquear una aplicación tras otra. Los que fueron bloqueados pueden decir que eso sucedió para favorecer a su competencia. Eso atenta contra el derecho de neutralidad.



Por eso, hoy WhastApp y Facebook funcionan, por el principio de neutralidad que hay que defender.



Portafolio.co