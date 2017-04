'En Colombia hay talento en robótica, pero no hay apoyo estatal'

Colombia tiene talento para convertirse en potencia de la robótica. Muestra de ello es que un par de equipos de Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) conquistaron el Mercury Robotics Challenge, celebrado en Oklahoma (Estados Unidos), el pasado 22 de abril.



Fue un torneo de carácter internacional donde participaron 21 robots de varias naciones, entre ellas Brasil, Estados Unidos y México.

EL TIEMPO habló con Said Pinzón, ingenierio electrónico de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene 45 años y ha formado parte de la CUN desde hace 14 años. Lidera un semillero de investigación en robótica de esa institución educativa (llamado ElectroCUN) y lideró a los equipos que se llevaron el primer y segundo lugar en el pasado Mercury Robotics Challenge.



¿Cuál fue el proceso para conquistar el Mercury Robotics Challenge llevado a cabo en Oklahoma (EE. UU.)?



El proceso empezó en la CUN desde 2014, cuando la Universidad Estatal de Oklahoma nos invitó por primera vez a participar en el Mercury Robotics Challenge. En aquella ocasión logramos el tercer puesto. Fue excelente. En 2015 volvimos a competir y nos premiaron por el diseño electrónico del robot que llevamos. Este año participamos con dos robots: Yepao y Socco. Con Yepao conquistamos la competencia y con Socco logramos el segundo puesto. Este concurso busca desarrollar habilidades en robótica y electrónica.



¿Cuál es el principal desafío del Mercury Robotics Challenge?



El robot se debe controlar desde la ciudad de origen. Ese es el mayor desafío. En nuestro caso, lo operamos desde Bogotá.. Quien controle el robot debe estar en capacidad de resolver los retos y obstáculos planteados durante el recorrido.



Por ejemplo, durante el recorrido, se debe atravesar un túnel o se debe recoger una carga para depositarla en otro lugar.



Cada desafío superado otorga un puntaje. Este año logramos sortear todos los retos planteados por la pista. Con Yepao sumamos 220 de 220 puntos posibles. Con Socco, alcanzamos 204 puntos.



¿Desde cuándo empezaron a trabajar en la construcción de los robots?



Se inició la construcción de los robots en noviembre porque la Universidad Estatal de Oklahoma publicó las reglas en ese mes y los dispositivos debían ajustarse a las características estipuladas para esta ocasión. El desarrollo concluyó en marzo cuando empezamos a ejecutar pruebas. Para garantizar su funcionamiento a distancia, probamos la conexión desde Bogotá hasta Medellín.



En esta ocasión, no nos afanamos con la construcción del robot. De presentaciones anteriores, aprendimos que una buena planeación inicial representa el 50 por ciento del éxito final.



¿Cuáles son las características de los robots?

​

Su cerebro central es un microcontrolador Pic18f2550 programado con lenguaje C. Toda la estructura fue diseñada por nosotros. Está fabricado en aluminio. Tiene cuatro motores con caja reductora a 200 revoluciones por minuto. Para el sistema de transmisión usamos los lenguajes Python y Visual Basic.



Todos los años hemos ganado el premio de innovación y desarrollo porque somos el único equipo que no utiliza sistemas embebidos (es decir, previamente fabricados). Somos los únicos que desarrollamos cada componente del robot. Eso le ha gustado a la Universidad de Oklahoma y, por eso, cada año nos invitan.



En el semillero de investigación de la CUN promovemos la construcción de los robots con materiales que conseguimos acá en Colombia.

¿Van a participar en otra competencia este año?



Vamos a participar en el Mundial de Robótica en China. Se celebrará del 2 al 4 de agosto. Competiremos en las categorías de megasumo y minisumo autónomos. Es una disputa de carácter recreativo. Se diseñan robots que luchan en un doyo, a semajanza de una competencia de sumo real.



Es un tipo de competencia con amplia tradición y varios colombianos de otras universidades ya se han destacado, en ese tipo de duelos, en años anteriores. Esta será la segunda participación de la CUN en el Mundial de China.



El año pasado vivimos un proceso de aprendizaje. Ocupamos el puesto 14 entre 32 equipos.



¿Qué habilidades se desarrollan cuando se trabaja en robótica?



Las principales habilidadrd que se desarrollan son la creatividad, la capacidad para diseñar y el trabajo en equipo. Se comprueban ecuaciones, se analizan resultados y se perfeccionan procesos de investigación.



Se desarrolla un interés por dar lo mejor, por ir más allá de lo evidente y de lo establecido. La robótica abre puertas, es universal. La robótica es un reto grande, bonito y fácil.



¿Qué palabras le diría los futuros profesionales para impulsarlos a estudiar ingeniería?



Si les gusta la ingeniería, no duden que podrán salir adelante. A lo que más le tienen miedo los estudiantes es al manejo de las matemáticas y de la física. Sin embargo, cuando llegan a la universidad, se dan cuenta de que estos conocimientos no son tan complejos de cultivar. Un estudiante de ingeniería tiene el mundo a sus pies, podrá viajar, estudiar y trabajar.



¿Cree que podemos ser una potencia mundial en robótica?



En Colombia hay talento para la robótica, sin duda, pero no es visible. Nos falta apoyo estatal. En nuestro caso, la ayuda ha llegado única y exclusivamente de la CUN.



En las competencias internacionales, de las que hemos sido partícipes, hemos sorprendido a los concursantes de otros países. Les resulta difícil creer que somos capaces de diseñar un robot desde cero. Ellos piensan que esa capacidad solo la poseen los participantes de países desarrollados. Les hemos probado que estaban equivocados. Tenemos que creer en nuestro talento.



