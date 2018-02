‘Ni se te ocurra morir primero’: el drama de refugiados en un juego

Todo comienza con un adiós. Nour y Majd, una pareja de Siria que durante años ha vivido el drama de la guerra en ese país, se ve obligada a separarse. Ella decide irse a Europa pero él debe quedarse para cuidar a su mamá y abuelo, quienes no sobrevirarían solos.

Estudian los mapas, reúnen lo necesario con sus pocos ahorros y compran dos teléfonos inteligentes para mantenerse en contacto. Majd la abraza como nunca antes, la besa en la frente y susurra una frase, que ya se convirtió en una despedida común en Siria: ‘Entiérrame, mi amor’. La expresión tiene un mensaje detrás que significa: "Cuídate", "Ni se te ocurra morir antes que yo".



Esta historia es la trama de un juego para celulares, llamado 'Bury Me, My Love', que fue creado por la compañía de videojuegos Pixel Hunt, la revista Arte y los estudios Figs.



El título es el fiel reflejo de la realidad de miles de sirios, un relato que, según sus creadores, combina el amor, la esperanza y la tragedia de la migración.

Los jugadores deben asumir el papel de Majd, quien solo puede comunicarse con su esposa a través de WhatsApp. El objetivo es que el usuario elija las mejores opciones de respuesta, que le permitan a Nour superar las dificultades con las que se encontrará. Así que el final estará en manos del jugador y las decisiones que tome.



Aunque sus creadores tomaron como referencia la experiencia de Dana, una joven siria que salió de su país en 2015 y cuya historia fue publicada por el diario Le Monde en un formato interactivo de mensajes de WhatsApp, ‘Bury Me, My Love’ no es una experiencia biográfica.



“Nuestros dos personajes principales, Nour y Majd, son ficticios. No existen o mejor dicho, existen colectivamente. Son una multitud de hombres, mujeres y niños: Dana, su madre, su cuñado ... así como miles de personas que huyen de su país, o ven a sus familiares huir, todo con la esperanza de encontrar una vida mejor en Europa”, dijeron sus creadores.



“Esta historia trata sobre aquellos que logran ese objetivo. Se trata de aquellos que no lo hacen. Se trata de los que mueren en el intento. Se trata del mundo que nos rodea. Algo que esperamos que lo lleve a seguir reflexionando una vez que termine”.



El juego fue el ganador de la segunda edición de Google Play Indie Game Contest de Europa y está disponible en dispositivos Android y iOS a un precio de 12.000 pesos.



