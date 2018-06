Usos de 'blockchain' y criptomonedas se debatieron en el Senado

En la Comisión Tercera del Senado de la República se realizó un debate de control político sobre los usos de la tecnología 'blockchain' y las criptomonedas.

En el debate, que fue convocado por el senador nariñense, Antonio Navarro Wolff, las partes aseguraron que dichas innovaciones podrían mejorar y modernizar la economía de Colombia; sin embargo, también advirtieron que son tecnologías que apenas se están estudiando.



Wolff aseguró que el debate (se realizó el miércoles 6 de junio) ayudará a llamar la atención sobre las criptomonedas y el 'blockchain' y también a que el Gobierno cree un marco regulatorio.



"Con el blockchain (o cadena de bloques) se están automatizando muchos procesos en todo el mundo. Es una tecnología que podría cambiar nuestras vidas, porque podría ayudar, por ejemplo, en la titulación de tierras, servicios públicos y en la seguridad del sistema electoral", afirmó el senador de la Alianza Verde.



El político también puso como ejemplo las criptomonedas, un desarrollo de la tecnología 'blockchain'. "Hoy existen unas 1.600 criptomonedas, siendo bitcóin, ethereum y bitcóin cash las que tienen más emisiones (...). Las ventajas de las criptodivisas es que son de menor costo que las que se hacen con papel moneda y cuentan con un sistema seguro que las hacen totalmente inalterables", expresó el senador.



Pero también instó en las desventajas de utilizar estas monedas virtuales. "No tienen una autoridad central y eso puede generar inflación y mucha volatilidad". Señaló que Colombia está "en pañales" en temas de regulación y es necesario crear un marco "para proteger al consumidor y al usuario". Además dijo que "el estado colombiano debe crear una mecanismo que no impida el uso de esta tecnología".



En el debate también se encontraba el superintendente financiero Jorge Castaño, quien aseguró que este "tema no es fácil y por ello es necesario tener este tipo de discusiones". El funcionario reconoció que para la Superintendencia el 'blockchain' "tiene muchas posibilidades de uso y es importante acompañarla".



Pero, para realizar ese acompañamiento, Castaño instó en la necesidad de "aprender sobre esa tecnología y por eso es necesario estar cerca de las personas que mueven ese mundo. Por eso, desde la Superintendencia creamos un grupo llamado INNOVA, con el propósito de compartir proyectos pilotos en nuevas tecnologías".



El superintendente financiero añadió que: "Con el 'blockchain' nosotros podríamos crear archivos, no en papel, que nos permitan vigilar las diferentes entidades (...). Mal haríamos nosotros en no reconocer los beneficios de esa tecnología, pero necesitamos socializar el tema".



Juanita Rodríguez Kattah, viceministra de Economía Digital, aseguró durante la reunión que: "el país debe hacer un esfuerzo para posicionar más esta tecnología de avanzada, la cual evita, por ejemplo, ataques cibernéticos. De esta manera prosperamos en la economía digital”.



