Tribunal de EE. UU. decidirá sobre si AT&T puede comprar a Time Warner

AT&T, operador de telecomunicaciones de EE. UU. y propietario de DirecTV, espera un fallo judicial que determine si puede o no comprar el productor de contenidos Time Warner. El caso de adquisición lleva más de un año de polémica y está siendo revisado por entidades antimonopolio pues la decisión podría provocar una cascada de acciones por parte de las compañías de televisión paga para adquirir productoras, cineastas y canales. Lo que implica una fusión con sus proveedores.

Este martes, el juez Richard León del Tribunal de Distrito de Columbia, EE. UU., fallará sobre si el acuerdo de 85 mil millones de dólares entre AT & T y Time Warner puede avanzar o no, después de más de un año y medio de que se anunció.



En el proceso, el Gobierno argumentó en una prueba de seis semanas que DirecTV, que tiene 20 millones de suscriptores, se volvería demasiado poderosa si se combinara con Time Warner, propietaria de los deportes de Turner y las noticias de CNN. Un poder que según dijo el Departamento, le permitiría a la compañía aumentar los precios para los rivales de televisión paga y los servicios de transmisión en línea.



AT & T dijo que el acuerdo era legal y se ofreció de forma preventiva a llevar cualquier disputa con sus rivales de TV paga al arbitraje mientras que se abstendrá de retener el contenido, o "oscurecerse", durante el arbitraje.

Si AT & T gana, el Departamento de Justicia puede reconsiderar si debe demandar para detener otras transacciones en las que una empresa compra un proveedor, conocida como "fusión vertical".



"Depende del alcance de la decisión". Si es limitado, como "No creo que el contenido de Time Warner sea imprescindible", eso puede tener implicaciones en una fusión similar en el espacio de las telecomunicaciones, pero puede no tener un efecto drástico en otras fusiones verticales ", dijo Caroline Holland, quien estuvo en la División Antimonopolio durante la administración del ex presidente Barack Obama.



Por otra parte, una victoria para el Departamento de Justicia provocaría escalofríos en los banqueros que persiguen acuerdos en los que una empresa busca fusionarse con un proveedor.



Un acuerdo ya depende de la decisión: Comcast dijo en mayo que estaba preparando una oferta mayor en efectivo para la mayoría de los activos de medios de Twenty-First Century Fox, pero fuentes dicen solo continuará si AT & T gana su caso.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters